人民网阿尔及尔9月25日电 （记者郝瑞敏）近日，作为“庆祝中国—阿尔及利亚建交65周年系列文化活动”开幕演出，苏州芭蕾舞团携《忆江南——芭蕾精品荟萃》精彩亮相阿尔及尔歌剧院。阿文化和艺术部长苏莱娅·穆鲁吉、驻阿尔及利亚大使李健出席并先后致辞，多国驻阿使节以及社会各界观众近1400人观看演出。

从古典芭蕾“皇冠上的明珠”《天鹅湖》，到现代芭蕾的奠基之作《春之祭》；从取材于非物质文化遗产昆曲《牡丹亭》的《惊梦》，到新一代芭蕾人在时代感悟中的艺术探索《缚》，整台演出编排巧妙、风格多样，用足尖撑起了“江南芭蕾”的视觉盛宴，凸显了传统与现代、东方与西方文化的碰撞与融合，赢得现场观众经久不息的掌声和此起彼伏的欢呼声。

苏莱娅表示，阿中建交65年来，双边各领域关系不断发展，文化交流是两国友好合作的重要组成部分，也是增进两国人民间相互了解的最有效方式，此次苏州芭蕾舞团来阿访演反映出双方在文化和艺术领域的紧密联系，为不断赓续阿中传统友谊发挥了积极作用。

李健表示，2023年是中阿关系大年，文化合作亮点纷呈、好戏连台，在阿拉伯世界以芭蕾舞的形式传递中国文化元素，体现了不同文化间的包容与融合，也体现了全人类对美的共同追求、对和平与美好的向往，期待通过庆祝建交65周年系列文化活动将两国的“同心圆”越画越大、越画越美。

此次访演期间，苏州芭蕾舞团还分别于在康斯坦丁艾哈迈德·巴伊剧院、阿尔及尔歌剧院献演2场，并在阿尔及尔烈士广场进行快闪表演，与阿国家芭蕾舞团共同举办“大师班”活动。

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