新华网柏林9月25日电 “中银之夜”中秋音乐会近日在柏林中国文化中心举行，来自中德两国政界、文化界、工商界和华人华侨代表共150多人出席了此次活动。

中国驻德国大使馆张军辉公使出席音乐会并致辞。他指出，当今世界面临重大转折，归根结底人类仍然要解决发展、和平两大课题，中德双方应进一步加强人文交流，扩大经贸合作，求同存异，推动中德互利合作关系行稳致远。

中国银行法兰克福分行行长胡善君表示，中国银行在德经营期间，始终致力于推动中德两国经贸合作、人文交流，以金融力量服务中国优秀传统文化的传承与弘扬。

德国基民盟经济委员会主席团成员于尔根·盖辛格博士表示，经济文化交流对所有人来说至关重要。中国银行在德国、尤其是金融中心法兰克福设立分行具有重要战略意义，中国银行在德国的发展是中德关系中的成功案例。

柏林中国文化中心主任孙勤航在致欢迎辞时表示，中国银行与中国文化和旅游部通过深化部行合作，共同搭建起文化旅游与金融合作发展的新平台。“中银之夜”中秋音乐会正是文化中心和中国银行积极开展交流合作的成果。

音乐会上，著名旅德青年钢琴家张海鸥演奏了王建中、巴赫、贝多芬、李斯特、肖邦等中外作曲家的名曲，为嘉宾带来一场精彩的听觉盛宴。他娴熟的钢琴技巧和丰富的舞台表现力以及对古典音乐的深刻理解，赢得了现场观众一次次热烈的掌声，最后加演的曲目《黄河颂》以其磅礴的气势更是将全场的气氛推向高潮。

本次“中银之夜”中秋音乐会为柏林中国文化中心今年“天涯共此时——中秋节”重点活动，9月下旬柏林中国文化中心还将举办京剧艺术文化沙龙、德国学生体验中秋文化等活动。

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