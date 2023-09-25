人民网布达佩斯9月24日电 （记者李增伟、禹丽敏）23日下午，一场别开生面的“国风派对”在匈牙利首都布达佩斯热烈登场。本次活动由布达佩斯中国文化中心、罗兰学联匈牙利留学生华服社联合举办，是2023年“天涯共此时——中秋节”全球联动活动之一，吸引了200多名匈牙利和中国青年学生参与。

活动现场设置了蹴鞠、投壶、中国象棋、汉服试穿、打卡拍照以及月饼制作六大国风体验板块，令匈牙利民众在活动中感受到中秋佳节的独特魅力。

派对刚开始，表演者们身着华丽的服饰，以行云流水的武术动作演绎了一曲精彩的《霍元甲》，点燃了现场氛围。华服社德布勒森分社的成员将中医、武术、围棋、书法、京剧、国画、瓷器、汉服、丝绸、剪纸、刺绣、中国茶等中华文化瑰宝融汇到汉服表演《十二风华鉴》中，令现场观众目不暇接。

歌唱表演和中国民乐演奏也吸引了大量观众。琵琶独奏曲《无羁》、吉他弹唱《天后》和《听》，以及电子国风音乐《唐宫少女》，或典雅，或流行，或欢快，展示出中国文化多元共生、充满活力的风貌。

“吃月饼”是中秋节最重要的习俗。派对现场的“月饼工坊”栏目格外火热，体验柜台被热情的匈牙利朋友团团围住，排队只为一试冰皮月饼的制作。蹴鞠和投壶小游戏则吸引了小朋友们的目光，这些具有千百年历史的中国传统游戏使他们倍感新奇，跃跃欲试。

来自浙江音乐学院的中国留学生表演的二胡与扬琴合奏《赛马》和歌曲《但愿人长久》，将整场活动的氛围推向高潮。优美的旋律和深情的演唱，令在场的中匈友人无不沉浸其中。

作为压轴演出，大型情景汉服秀《溯洄》引领现场观众穿越时光隧道，进行了一场时空旅行，观众们被“传送”回明、宋、唐、汉等多个历史朝代，通过情景小故事洞悉中国古典服饰文化的从容优雅。

匈牙利朋友布兰卡带着丈夫和6岁的女儿一起来到现场，一家人体验了蹴鞠、投壶、象棋和汉服试穿，并观看了汉服走秀表演。她兴奋地表示，全家人都非常享受这次活动，喜欢每一个节目，将来一定会前往中国，进一步了解博大精深的中国文化。

本次“天涯共此时——中秋节”国风派对是布达佩斯中国文化中心携手匈牙利华服社面向匈牙利年轻群体推出的全新活动。活动创造性地将中国传统节日与“派对”这一西方青少年喜闻乐见的形式相结合，营造“沉浸式”体验的方式，从而展示中秋佳节的特有习俗和情境，再现中国传统节庆文化和服饰文化，让匈牙利民众体验到淳朴祥和的中秋节日氛围和中国年轻人蓬勃向上的文化自信和青春朝气。

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