新华社海口/布拉柴维尔9月25日电 通讯：中国专家助力刚果（布）农业生产提质增效

新华社记者罗江 陈绍华 史彧

初秋时节，在位于海南省的中国热带农业科学院（简称“中国热科院”），专家正带领非洲学员操作科研设备，研究热带作物特点。与此同时，在刚果（布）贡贝农场的中国援刚果（布）农业技术示范中心（简称“示范中心”），中国热科院专家在试验田指导当地农民提高种植技能，传授着让绿色田野“长出”财富的秘诀。

海南是中国典型的热带地区，这里诞生的许多农业技术都“走向”了非洲。2007年示范中心获批建设以来，中国热科院先后有20多名专家常驻示范中心，开展农业种植和禽类养殖示范，全方位培训农业知识与技能。

安德烈是示范中心首批学员之一，参加过西瓜、木薯、蔬菜种植和禽类养殖等培训。利用所学技术，安德烈开辟出一片西瓜田，并因此收获人生的“第一桶金”。“以前我家没有电视，我用卖西瓜的收入买了台电视。这是一份美好的回忆。”他说。

中国热科院专家们专门编写了中、英、法三语的《热带农业“走出去”实用技术系列丛书》，涵盖水稻、木薯、玉米、蛋鸡养殖等生产技术，以此为基础指导学员。据统计，近5年示范中心举办了29期各类培训班，学员2205人次，实现了“科普、培训、研究”一体化。当地农民纷纷慕名而来参加培训，甚至在周边安家，方便随时向中国专家“取经”。

刚果（布）农业、畜牧业和渔业部长保罗·瓦朗坦·恩戈博感慨道：“物品总会损耗报废，而培训得来的知识却会永远流传。”

试验示范引领当地农业生产增效是示范中心的工作目标。刚果（布）可耕地面积广阔、光热资源充足，但农业发展却受困于技术匮乏。刚果（布）90%的人口以木薯为主粮，平均亩产仅约600公斤。

中国热科院专家利用从中国引进的高产抗性好的木薯品种开展试验，3.3万亩耕地上木薯平均亩产实现翻番。同时，试验筛选出适宜当地气候和资源条件的高产抗病木薯品种，相对当地品种增产最高可达400%。

传统作物生产转型升级，在当地颇为稀罕的品种也落地生根。中国热科院专家黄小明在援刚期间组织了两期大豆培训。“学员不仅第一次看到大豆、种出大豆，还品尝了来自中国的大豆制品零食。”他说，当地正大力开展大豆种植，为饲料、蛋白质和食用油提供质优价廉的原料来源。

科技合作浇灌出累累硕果。如今示范中心内苦瓜挂满藤架，空心菜苗即将破土，辣椒色彩鲜艳……示范中心专家李科明说，示范种植的都是中国蔬菜品种，不少产品已进入当地市场。

迪亚汉巴纳·马亚拉·罗梅尔因为当地电视台的报道对示范中心有所了解，主动应聘到此工作。在这里，他与中方专家共同开展试验示范，联合撰写研究文献，向农民推广热带农业技术。他说，示范中心得到了联合国粮农组织、联合国开发计划署的认可，经常受邀开展项目合作。

2018年，中国和刚果（布）签署“一带一路”谅解备忘录，刚果（布）正式加入“一带一路”倡议。双方在农业等领域的合作不断走深走实。今年8月，中方发布了《中国助力非洲农业现代化计划》，中方提出将帮助非洲拓展粮食作物种植，鼓励中国企业加大对非农业投资，加强种业等农业科技合作，助力非洲农业转型升级。

第二届中非农业合作论坛将于今年11月在海南举办，将为深化中非农业科技、投资和贸易合作开辟更广阔空间。除农业技术外，刚果（布）还期待中国农业专家继续分享成功管理经验，帮助刚果（布）农业发展实现提质升级。

中国热科院院长黄三文表示，中国热科院依托今年在刚果（布）建立的首个海外科技中心，将更好地发挥国家级农业科研机构的作用，持续推动刚果（布）农业产业升级，辐射非洲热带农业产业发展，为高质量共建“一带一路”、科技服务世界热区提供中国智慧和中国力量。（参与记者：张曼）

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