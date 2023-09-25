人民网讯 9月23日，中国人民对外友好协会2023“友好日”活动在京成功举办，活动由北京、福建、河南、青海等4省市友协协办。来自68个国家和地区共1000余名中外嘉宾欢聚一堂，体验中国非遗文化，品尝中外特色美食，感受多元文化的魅力。中国人民对外友好协会会长杨万明、纳米比亚驻华大使凯亚莫在开幕式上致辞。

杨万明表示，明年将迎来中国人民对外友好协会成立70周年。近70年来，来自五大洲的中外朋友们与我们携手同行，在共同追求和平、友好、合作、发展的征途上建立了深厚的友谊，举办“友好日”活动，就是要答谢中外朋友们的深厚情谊，同时为中外朋友搭建合作交友的平台。

杨万明说，文明因交流得互鉴，因互鉴促发展。人类社会创造的各种文明在交流互鉴的过程中共生并进、交相辉映、相得益彰，谱写了人类文明发展的史诗。亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道。在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、平等交流、互学互鉴，才能创造持久和平、共同繁荣的美好世界。中国人民对外友好协会愿与各有识之士一道携手共创各美其美、美美与共、合作共赢、共同发展的美好世界。

凯亚莫表示，哪里有和睦友好、和平、爱与安宁，哪里就有友谊。全球范围内的友好关系有助于推动来自不同文化背景的人们心灵相通。这种国际友谊是全球对话的前提条件。欢迎经常举办“友好日”，将增进国际友谊的声音响亮而清晰地传递给每个人。

本届“友好日”有传统非遗技艺展示、文化和高科技产品互动体验以及中外特色美食品鉴等环节，中外嘉宾沉浸其中、留连忘返，充分领略多彩多元文化的独特魅力，感受中外人民的友好情谊。

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