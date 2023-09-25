意大利政府苦于应对汹涌的移民潮之际，德国政府近期推出一项资助慈善机构救援移民的计划，引发意方批评。意大利国防部长圭多·克罗塞托24日指责德方的做法给意方带来麻烦。

德国外交部发言人22日说，德国政府正在实施一项资助计划，用于对移民的海上民间救援和陆上支援，每个项目资助金额在40万至80万欧元之间。“我们已经收到若干份资金申请，其中两份申请的审查工作已经完成。”

按德方说法，在海上救援移民符合“法律、人道主义和道德责任”。

这引发意方不满。克罗塞托接受意大利《新闻报》采访时说，德方这一举动“非常严重”。“德方假装没意识到，这将给一个理论上是朋友的国家带来麻烦。”

克罗塞托表示，意方致力于打击偷渡活动，组织移民偷渡的蛇头应该按“国际罪犯”处理。

意大利是移民从北非地区乘船经地中海进入欧盟国家的主要“登陆点”之一。偷渡潮愈演愈烈，意国内反对接收非法移民的呼声日益高涨。包括意大利在内的一些地中海国家指责其他欧盟国家未能依照承诺分摊接纳非法移民的负担。

焦尔吉娅·梅洛尼去年出任意大利总理后采取严厉管控偷渡潮的立场，指责外国民间救援船成为非法移民的“渡轮”。

意大利内政部最新数据显示，今年以来，已有超过13.2万名移民乘船抵达意大利，大幅高于去年同期的6.9万人。（刘江）【新华社微特稿】

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