新华社渥太华9月23日电（记者林威）美国驻加拿大大使戴维·科恩日前向加拿大媒体证实，加拿大指控印度政府与一名加拿大籍锡克教人士遇害案有关联是基于“五眼联盟”共享的情报。

科恩在加拿大电视网新闻部22日晚播放的一段节目预告中说，“五眼联盟”伙伴之间存在共享情报的情况，这帮助加拿大总理特鲁多对印度提出公开指控。美国“非常严肃”地对待这些指控。科恩接受采访的完整节目定于24日播出。

“五眼联盟”成员国包括美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰。

特鲁多18日在加拿大国会发表讲话时表示，过去几周，加安全机构一直在紧密追查有关印度政府特工与加拿大公民、锡克教人士哈迪普·辛格·尼贾尔被杀之间的潜在联系。加拿大外交部18日宣布驱逐一名印度高级外交官，称其涉嫌参与暗杀尼贾尔。

印度外交部19日发表声明，否认印度政府与锡克教分离主义领导人尼贾尔在加拿大遇刺事件有关，并称加政府的相关指控是“荒谬和别有用心的”。印方当天宣布驱逐一名加方“高级外交官”。

尼贾尔上世纪90年代从印度移民至加拿大。他主张印度部分地区独立，2020年7月被印度政府列为恐怖分子，今年6月18日在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。

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