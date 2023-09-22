新华社银川9月22日电 题：网上丝绸之路建设加速国际中文教育在阿拉伯国家“升温”

新华社记者任玮

“今年8月，智慧宫在沙特阿拉伯开设的第二家中文教育学院吉达学院正式开业，报名情况火爆。”在2023网上丝绸之路大会上，智慧宫国际文化传播集团有限公司董事长张时荣说，中文课已在越来越多的阿拉伯国家受到欢迎。

国际中文教育成为热频词。以阿拉伯国家为例，随着中阿交往不断深入，“中文热”在多个阿拉伯国家和地区持续升温。据宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先介绍，22个阿拉伯国家中已有4个将中文纳入国民教育体系或开设中文院系，13个国家建有20所孔子学院、2个独立孔子课堂。沙特、阿联酋、埃及等国家在汉语教学方面取得了显著成就和进步。

“埃及国内渴望了解中国的民众越来越多，他们希望通过学习掌握中文，亲身探寻中国文化魅力、感受中国发展成就。”埃及高等教育部副部长谢里夫·优素福·艾哈迈德·萨利赫说，埃及积极开启中文教育试点项目，在多所大学开设中文专业，如今中文教学已成为埃及国民教育体系中的重要部分。他希望埃中两国可以在国际中文教育的数字化应用领域有更深一步的合作，比如依托新媒介、新技术在埃及开展“互联网+中文”教育试点项目等。

近年来，“中文热”搭上“网上丝绸之路”建设快车，一些中国互联网企业积极参与打造网络中文课堂、移动智慧教室等，借助互联网平台，将人工智能、虚拟现实、大数据等先进技术融入中文教育创新模式。

“我们建立了面向阿拉伯国家的专用中文学习平台‘知远网’，开放适合阿拉伯国家中文学习者的语言学习、中文考试、‘中文+职业技能’等多种课程。”五洲汉风网络科技（北京）有限公司、汉考国际教育科技（北京）有限公司董事长兼总经理李佩泽说，他们面向在线中文学习者提供“直播+录播”“讲授+辅导”“学习+娱乐”等多种中文智慧学习方式。

第六届中国—阿拉伯国家博览会正在宁夏银川市举办，2023网上丝绸之路大会是博览会的重要活动之一。此次大会备受关注的一个议题是“互联网+中文+教育”，来自共建“一带一路”国家的众多专家学者深入交流如何加强数字教育领域广泛合作，让语言、知识、技能等实现跨学校、跨区域、跨国家传播分享。

(责编：贾文婷、吴成良)