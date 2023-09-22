新华社万象9月22日电（记者赵旭 马淮钊）由中国驻老挝大使馆组织的中老高质量共建“一带一路”联合采访活动19日至21日在老挝举行。来自老挝《人民报》、巴特寮通讯社、老挝国家电视台等多家媒体的记者以及中国媒体驻老记者受邀参加。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅在接受中老媒体联合采访时全面介绍了共建“一带一路”倡议十年来在全球取得的瞩目成就，并从政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通角度深入宣介中老高质量共建“一带一路”丰硕成果。

王畅表示，中方愿同老方持续抓好高层共识落地，合力践行系列全球倡议，携手共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体，为构建人类命运共同体作出不懈努力。

历时三天的联合采访中，30多名受邀记者走访了万象火车站、赛色塔工业园等合作项目现场，并乘坐中老铁路前往琅勃拉邦省中国援老挝中老铁路搬迁安居村、磨丁口岸拍摄采访。

《人民报》记者万鹏·因塔赛接受新华社记者采访时说:“通过联合采访活动，我对老中合作的了解更加深刻，老挝媒体也可以更加直观地感受到中老铁路的重要性。这有助于宣传‘一带一路’倡议，让两国人民借此更广泛地认识到老中合作的重要性。”

巴特寮通讯社记者格宽寨·玛里占西表示，中国企业赴老投资给两国乃至周边国家民众带来了实惠。希望两国媒体继续加强联系，传播真实信息，让老挝民众了解到中老铁路给老挝和东盟国家带来的发展机遇和红利。

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