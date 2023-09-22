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英国举办2023“汉语桥”中小学生中文比赛全英大区赛颁奖典礼

2023年09月22日16:17 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦9月21日电（记者杜鹃）2023“汉语桥”中小学生中文比赛全英大区赛颁奖典礼21日在伦敦举行。

　　据主办方介绍，今年“汉语桥”世界中学生中文比赛全英大区赛于3月至5月举行、世界小学生中文秀全英大区赛于6月举行。全英总计有来自60所中学的240多名中学生和来自34所小学的400多名小学生参赛。

　　中学生托马斯·夏尔马是此次比赛高级个人语言能力第一名。他用中文发表获奖感言时说，学习中文对他产生了巨大影响，参加“汉语桥”比赛的经历将令他终身难忘。“我会继续学习中文，继续分享中文的魅力和中国文化的丰富多彩。”包括夏尔马在内的两名学生还将于10月赴中国参加2023“汉语桥”中小学生中文比赛总决赛。

　　中学生杰伊奥拉·阿德努加凭借表演节目《英国有嘻哈》获得少年组个人秀第一名。他告诉记者，自己学习中文已有3年，能在“汉语桥”比赛中获奖令他十分高兴。

　　夏尔马和阿德努加等许多获奖者都是英国中文教学推广项目“中文培优”的受益者。该项目由英国教育部2016年推出，由伦敦大学学院教育学院孔子学院（IOE孔院）与英国文化协会合作推行。IOE孔院院长凯瑟琳·卡拉瑟斯说，参加“中文培优”项目的英国学校已从第一年的14所增至如今的81所，明年有望达到100所。

　　英国教育部课程战略、人文社科、英语、艺术及语言处副处长娜奥米·施陶贝尔说，学习中文有助于英国年轻一代走向国际，与各国增进相互理解。

　　同日还召开了2023英国中小学中文教学研讨会，来自开设中文课程中小学的校长、语言学科主管、一线中文教师骨干就课程设计与规划、教学技巧等话题展开讨论。

(责编：刘叶婷、崔越)

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