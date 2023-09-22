邢宇

金秋九月，凉风送爽。继成功举办北京亚运会、广州亚运会后，中国即将在素有“人间天堂”美誉的杭州举办第19届亚运会，喜迎亚洲体育健儿和各方来宾。

抚今追昔，一部亚运会史正是亚洲国家不断崛起、发展和繁荣的历史。二战结束之后，亚洲各国纷纷独立或脱离殖民统治，亚洲处于政治、社会和文化的巨大变革之中。当时有识之士普遍认为需要创办一个亚洲所有国家共同参加的综合性体育赛事，促进亚洲团结合作。首届亚运会于1951年在印度新德里举办。70余年如白驹过隙，亚运会已成为亚洲地区最具影响力、规模最大、水平最高的综合性体育盛会。每一届亚运会都见证了亚洲体育运动水平快速提升，亚洲团结合作精神持续弘扬。

本届亚运会有望创造亚运史上三个之最：一是规模最大。亚奥理事会45个国家和地区的奥委会全部确认参加杭州亚运会，除了参赛运动员多达12500余名，还会迎来大量随队官员、技术人员、媒体记者等。二是项目最多。杭州亚运比赛项目，共分40个大项、61个分项、481个小项。其中不少是具有亚洲地区体育文化特色的非奥运会项目。三是覆盖面最广。本届亚运会包括主办城市杭州，以及宁波、温州、湖州、绍兴、金华5个协办城市，共设56个竞赛场馆、31个独立训练场馆、1个亚运村及5个亚运分村。

随着“亚运倒计时”指针不停转动，“绿色、智能、节俭、文明”的杭州亚运会令人充满期待。“心心相融，@未来”，本届亚运会不仅将为运动员们提供一个展示切磋体育实力的创新舞台，也将成为亚洲人民相知相亲，深化文明交流互鉴的重要平台。

我们共同期盼杭州亚运会为亚洲体育事业增光添彩。亚洲是世界上面积最大、人口最多的大洲。然而，亚洲人却曾一度被认为没有运动天赋，不擅长竞技体育。事实胜于雄辩，在各方共同努力下，亚洲人屡屡登上世界级体育运动赛事的最高领奖台。本届亚运会上，亚洲体育健儿必将奋勇拼搏，再创佳绩，实现更多新的突破，有力提升亚洲竞技体育自信，推动亚洲体育事业发展。同时，随着众多年轻运动员纷纷在赛场上实现梦想，将为亚洲青少年树立榜样和目标，亚洲体育事业未来可期。

我们共同期盼杭州亚运会为亚洲大团结添砖加瓦。当今世界并不太平，冷战思维、霸权主义、强权政治逆流涌动，传统与非传统安全威胁交织叠加。体育是跨越国界和文化的语言，具有凝心聚力、增进团结的力量。亚洲体育精英在杭州亚运会上同场竞技，亚洲广大民众通过不同渠道、多种方式了解、关注和参与杭州亚运会，不仅为亚洲体育事业发展注入新的活力，也将有力促进亚洲大团结，为应对当今世界之变、时代之变、历史之变提供有益借鉴。

我们共同期盼杭州亚运会助力推动构建亚洲和人类命运共同体。亚运会代表着亚洲竞技体育的最高水平，也代表着亚洲人呈现给世界的形象。当杭州亚运会主题曲《同爱同在》旋律响起——“我们同拥有一个家”“同呼吸同感受同梦想”“同爱同在同分享”，我们就仿佛看到亚洲及世界人民携手并肩，共同走向充满阳光的未来。今年恰逢习近平主席提出构建人类命运共同体理念10周年。10年来，人类命运共同体理念彰显出强大生命力和感召力，成为促进世界和平与发展的时代强音。我们要以杭州亚运会为契机，继续深化交流互鉴，以平等、包容、友爱的视角看待和而不同，用欣赏、互学、互鉴的态度对待多种文化，弘扬全人类共同价值，谱写推动构建亚洲和人类命运共同体新篇章！

(责编：刘叶婷、崔越)