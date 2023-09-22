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第二次联合国全民健康覆盖问题高级别会议通过新的政治宣言

2023年09月22日14:26 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月21日电（记者王建刚 毛磊）第二次联合国全民健康覆盖问题高级别会议21日在纽约联合国总部举行，一致通过《全民健康覆盖：在后疫情世界扩大我们对健康和福祉的追求》的政治宣言，各国承诺采取具体行动并提供必要资金，实现全民健康覆盖的宏伟目标。

　　世界卫生组织总干事谭德塞表示，实现全民健康覆盖最终是一项政治选择。这种选择“并非流于形式，而是实实在在做出的预算和政策决定”。他强调，对初级卫生保健的投资是实现全民健康覆盖最包容、最公平和最有效的途径。

　　联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德代表联合国秘书长古特雷斯发言时说，目前全球有数十亿人无法获得基本医疗服务，全民健康覆盖将终止这种“大规模的人权悲剧”。

　　为此她呼吁各国投资建设训练有素的医疗卫生队伍，以便为所有需要的人提供安全、有效的优质医疗服务。她还强调对发展中国家提供额外支持，增加对包括卫生系统在内的可持续发展投资。

　　第一次联合国全民健康覆盖问题高级别会议于2019年举行，通过了《联合国健康全覆盖政治宣言》。

(责编：刘叶婷、崔越)

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