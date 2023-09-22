新华社北京9月22日电 连日来，波兰与乌克兰围绕乌农产品销售的争执愈演愈烈。波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基20日在波兰媒体上称，波兰不再向乌克兰提供军事援助。

据路透社报道，莫拉维茨基在波兰卫视新闻频道20日播出的节目中说：“我们不再继续向乌克兰移交武器，因为我们需要用更现代化的武器装备自己。”

这是2022年2月10日在乌克兰基辅拍摄的政府办公大楼。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基19日在联合国大会上发言说，“一些欧洲朋友”在政治上“表演团结”，但现在站到了俄罗斯一边。尽管泽连斯基没有点波兰的名，波兰外交部20日召见乌克兰驻波兰大使，提出“强烈抗议”，强调“在国际场合向波兰施压或向国际法庭提起诉讼不是解决两国争端的合适方式”。

波兰总统安杰伊·杜达19日在出席联大会议期间对媒体记者说，乌克兰必须记住波兰所提供的帮助，但乌方“现在看上去像一个溺水者，拼命想要抓住任何能抓住的东西……而我们有权保护自己不受伤害”。

去年2月乌克兰危机升级后，波兰展现对乌方的坚定支持，提供武器装备，并成为美国和欧洲国家对乌军援的主要运输通道。

然而，由于乌克兰农产品在波兰销售一事，两国间矛盾愈演愈烈，裂痕加深。

这是2020年11月5日在波兰首都华沙一家超市里拍摄的波兰妙可牌牛奶。新华社发（亚普·阿林摄）

俄乌冲突导致乌克兰农产品经黑海的出口通道受阻，转而由陆路经欧洲国家外运。波兰等东欧国家认为乌克兰过境农产品在上述国家销售，损害当地农民利益。欧盟委员会5月宣布，暂时限制乌克兰的小麦、玉米和油菜籽等在波兰、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克五国自由交易，仅可过境。这一禁令后获延长，本月15日到期，欧盟决定不再延长。

波兰、匈牙利等国则坚持继续执行这一禁令，引发乌方不满，把争端诉诸世界贸易组织，并威胁将限制波兰农产品向乌克兰出口，双方矛盾进一步激化。

莫拉维茨基20日接受波兰卫视新闻频道采访时警告乌方，“如果继续把争端升级”，将会禁止更多乌克兰农产品在波兰销售。

多家媒体报道，波兰法律与公正党面临下月议会选举压力，农民是这一执政党的主要票仓。莫拉维茨基20日说，“对我们而言，农民的利益是头等大事”，希望乌方能理解波方利益所在。（惠晓霜）

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