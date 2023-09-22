新华社北京9月22日电 日本东芝公司21日说，以日本国内基金“日本产业合作伙伴”(JIP)为主的财团完成对东芝的要约收购，为东芝私有化退市扫清障碍。

上述财团由20多家日本公司组成，以每股4620日元（约合227.6元人民币）的价格收购东芝股份。

据共同社和美联社报道，上述财团已从东芝股东手中募集到78.65%的股份，超出66.7%股份的最低门槛，收购成立。该财团将从结算开始的27日正式成为东芝母公司及其最大股东。

收购完成后，东芝社长岛田太郎说，“能得到众多股东对我公司想法的理解，深表感谢”，东芝“将在新股东支持下朝崭新未来迈出一大步”。

他说，即使私有化完成后，东芝仍将为提升企业价值“做正确的事”。

2015年，东芝在被曝光会计造假丑闻后陷入财务危机，长期处于管理混乱、经营困难的状态。这期间，东芝多次传出并购重组方案，均告流产。有分析说，东芝的重组方案迟迟难以确定，与东芝握有敏感技术、日本有关方面对投资方的选定特别慎重相关。

2017年，东芝为化解资不抵债困境引入外部资金，增资6000亿日元（295.6亿元人民币），得以避免退市。然而，一些分析人士认为，参与增资的海外股东等行使发言权，会影响东芝经营。

东芝2022年开始寻找收购方，以便与上述海外投资者切割，当年10月选定“日本产业合作伙伴”为主的财团作为优先收购方。

共同社报道，东芝最快年内摘牌退市，终结74年的上市公司身份。东芝退市后将与一直介入经营的海外基金断绝关系。（卜晓明）

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