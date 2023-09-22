新华社莫斯科9月21日电（记者黄河）俄罗斯政府网站21日发布消息说，为保障国内市场物价稳定，俄政府决定自2023年10月1日起至2024年年底对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩。

俄政府表示，根据目前卢布对美元汇率水平，该措施涉及的绝大多数商品出口关税税率将为4%至7%，化肥出口关税税率最高可达10%。若俄央行官方卢布对美元汇率回升至1比80，则部分商品出口关税为零。

根据俄政府颁布的文件，当卢布对美元汇率居于1比80至1比85之间时，清单上除化肥外的商品关税税率为4%；在1比85至1比90之间时，税率为4.5%；在1比90至1比95之间时，税率为5.5%；1比95以上时，税率为7%。

俄政府表示，该措施不适用于石油、天然气、粮食、木材等出口商品。

俄政府表示，该措施是临时性的，旨在确保商品出口与国内消费之间保持合理平衡，防止俄国内市场出现不合理的价格上涨。

9月15日，俄罗斯央行宣布自当日起提高基准利率100个基点至13%。此外，俄央行还将2023年全年通胀预期上调至6%至7%。俄央行从今年7月开始收紧货币政策，以应对通胀压力。

(责编：刘叶婷、崔越)