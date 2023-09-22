新华社巴黎9月21日电（记者陈毓珊）“国风华彩—上海非遗日”活动21日在法国巴黎举办，向当地观众展示具有鲜明海派特色的上海非物质文化遗产。巴黎七区副区长若西亚娜·高德等150余名嘉宾参加此次活动。

来自上海的清韵江南丝竹乐团当天带来了“国风华彩”丝竹雅韵音乐会。演出精选了颇具代表性的二胡、琵琶、扬琴和打击乐四种乐器配合演奏，重点展示江南丝竹“小、轻、细、雅、活”的艺术特色，展现中国传统音乐的魅力。

江南丝竹以器乐合奏形式出现，以丝弦乐器和竹管乐器为基本编制，是中国传统音乐瑰宝、世界音乐珍品，于2006年被认定为国家级非物质文化遗产代表性项目。

巴黎中国文化中心主任刘红革致辞说，此次活动正符合联合国教科文组织关于非物质文化遗产保护的倡导，为维护文化的多样性并促进跨文化对话作出贡献。

上海市群众艺术馆馆长吴鹏宏说，期望通过上海非遗交流展演活动，使法国嘉宾了解上海不为人知的一面，并邀请更多法国朋友乐游上海。

当天，上海剪纸、写实石刻、榫卯技艺三个非遗项目也在巴黎中国文化中心进行了互动展示。现场人头攒动，参观者围绕在非遗传承人身边，共同体验上海非遗技艺的独特魅力。

本次活动由巴黎中国文化中心携手上海市群众艺术馆（上海市非物质文化遗产保护中心）与上海市奉贤区文化和旅游局共同举办。

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