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王小洪分别会见南非、苏里南、尼日利亚、巴基斯坦客人

2023年09月21日20:22 | 来源：新华网
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　　新华社南京9月21日电（记者朱超、何磊静）国务委员、公安部部长王小洪21日在江苏省连云港市分别会见来华出席全球公共安全合作论坛（连云港）2023年大会的南非警察部部长塞莱、苏里南司法警察部部长阿莫克西、尼日利亚警察部队总监卡约德、巴基斯坦禁毒部前部长沙扎因·布格蒂。

　　王小洪会见塞莱并授予金质“长城纪念章”，表示愿同南方认真落实两国元首重要共识，保持友好交往势头，深化各层级合作机制建设，加强执法能力建设合作，为发展新时代中南全面战略伙伴关系作出更大贡献。

　　塞莱表示，愿积极推进落实双方达成的共识，加强南中执法安全合作。

　　会见阿莫克西时，王小洪高度赞赏苏方恪守一个中国原则，希望加强人员交往，深化“一带一路”安保、打击跨国犯罪、执法能力建设等合作，推动中苏战略合作伙伴关系不断取得新成果。

　　阿莫克西表示，愿同中方继续加强执法安全合作，共同应对风险挑战。

　　会见卡约德时，王小洪表示，愿同尼方落实两国元首重要共识，加强人员往来和机制建设，严厉打击针对在尼中国公民犯罪，提升协查办案、缉捕逃犯和执法能力建设合作水平，推动中尼战略伙伴关系向更深层次、更高水平发展。

　　卡约德表示，愿同中方积极、有效落实共识，深化执法安全领域合作。

　　会见沙扎因·布格蒂时，王小洪表示，希望双方统筹发展和安全，深化执法安全合作，共同为推动两国全天候战略合作伙伴关系发展、加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体作出贡献。

　　沙扎因·布格蒂表示，愿同中方加强沟通合作，积极推动巴中关系平稳健康发展。

(责编：贾文婷、吴成良)

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