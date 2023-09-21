新华社日内瓦9月21日电 由中国人权研究会主办、北京理工大学科技与人权研究中心承办的“科技发展与人权保障”研讨会20日在瑞士日内瓦召开。

本次研讨会是联合国人权理事会第54届会议系列边会之一。专家学者围绕智能科技时代人权保障新理念和新发展进行了广泛交流。

主持会议的北京理工大学科技与人权研究中心主任韩秀桃表示，当今世界，科技与人权息息相关，科技发展与人权保障利益攸关。他呼吁加强国际人权公约指导下的国际合作机制建设，推动世界科技交融发展，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，促进人权保障。

北京理工大学科技人权研究中心研究员包丽颖说，科技全球治理要推进人权观念和多元化的思维方式创新，确保人工智能、生物技术等新兴科技为全人类带来福祉。

英国知名国际法学家安托尼·卡蒂认为，当前西方很多所谓严肃媒体，习惯于从意识形态出发，戴着有色眼镜来看待中国各方面发展及人权保障的各项成就。通过系统性的研究可以发现，这背后存在西方政府的影响和作用。

北京国际法学会会长李寿平说，在智能科技迭代发展的今天，中国为智能科技向善确立了原则及规则体系。加强人格权和财产权保护，给智能科技发展划定规则底线；促进发展权的实现，为智能科技发展指出了目标。

国家互联网信息办公室网络空间国际治理研究基地主任洪延青认为，如今人们在日常生活和工作中对网络空间的依赖逐渐增强。中国高度重视在保障网络空间安全方面的立法，从保障安全底线入手，致力于在网络空间实现人权保障水平提升。

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