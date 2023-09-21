新华社克罗地亚塞尼9月21日电 通讯：中企克罗地亚风电项目惠及当地民生

新华社记者李学军

中国企业投资承建的克罗地亚塞尼风电项目自2021年12月正式投运以来，始终坚持属地化经营，不仅给当地带来清洁能源，而且创造了许多就业机会，给当地民众带来实实在在的好处。

塞尼风电项目由中国北方工业有限公司所属北方国际合作股份有限公司（简称北方国际）投资承建，于2018年11月开工建设。

项目开始至今，克罗地亚托斯卡公司一直为北方国际提供法律咨询服务。公司经理约瑟普·托希奇日前接受记者采访时表示，项目建设过程中，先后有40多家克罗地亚公司参与，在施工高峰期，项目现场每天有近500名工程技术人员，其中当地员工超过一半。项目每年提供的绿色电力至少可满足10万户家庭的电力需求。

托希奇表示，包括托斯卡公司在内，参与塞尼风电项目的多家克罗地亚公司不仅获得经济效益，而且收获了宝贵经验，增强了在克罗地亚乃至欧洲市场的竞争力。“北方国际为塞尼当地人做了一件伟大的事情，也为克罗地亚做了一件伟大的事情。”

据了解，塞尼风电项目开始以来，先后共有60多名克罗地亚籍员工在北方国际萨格勒布分公司工作。目前该公司仍有25名当地员工，数量超过中国员工。

最近刚入职的卡门·西姆契奇告诉记者，她没想到自己能从200多名求职者中胜出，成为北方国际的一员，她为获得心仪的工作感到荣幸。当地员工蒂哈娜·阿尔特曼说，非常高兴能够成为塞尼风电项目的一员，她钦佩中国同事的专业水平、敬业精神，从中国同事身上学到很多。

塞尼市长尤里察·托姆利亚诺维奇、塞尼市旅游局长维克多·萨马尔齐亚近日接受记者采访时表示，塞尼风电项目的中国团队积极履行企业社会责任，融入当地社区，在当地获得良好口碑。

塞尼风电项目经理刘振说，项目将中国电力装备和技术人员引进欧盟市场，并在设备供货、运输、施工、风机吊装和并网测试等方面与当地公司开展广泛合作。截至2023年8月底，项目已累计上网售电6.76亿千瓦时，实现收入1.32亿欧元，取得良好经济效益。

刘振说，克罗地亚里耶卡电气技术学院师生、克罗地亚新能源协会企业代表等曾现场观摩中国新能源设备，学习中国工程公司体系化管理经验。

正在塞尼访问的中国北方工业有限公司党委书记杨小青说，北方国际高度重视在“一带一路”项目建设中坚持节能减排、绿色发展，塞尼风电项目是北方国际践行共建绿色“一带一路”的一个典范工程，为克罗地亚增加可再生能源发电量、减少电力进口、促进低碳发展贡献了重要力量。

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