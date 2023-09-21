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欧盟9国呼吁加强人工智能领域合作

2023年09月21日14:03 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔9月20日电（记者陈文仙）地中海地区9个欧盟成员国负责数字经济领域的部长20日在马耳他阿塔尔德举行部长级会议，讨论应对人工智能带来的挑战，并呼吁加强人工智能领域的合作。

　　这9国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。会议结束后，9国部长就加强人工智能领域的合作签署联合声明。

　　根据该声明，9国同意对人工智能基础设施加大投资，在地中海地区建立人工智能研发中心，继续鼓励创新并为该领域的企业创造环境，同意研究如何更好地将人工智能应用于公共服务领域，以提高效率、透明度和治理能力，共同培养人工智能人才，使用可信赖的人工智能技术打击网络犯罪并保护系统和数据安全。

　　9国还同意，通过分享最佳实践经验来加强人工智能领域的区域合作，包括如何利用人工智能应对自然灾害、流行病等区域紧急情况。

　　马耳他负责经济领域的部长西尔维奥·斯肯布里在当天发表的一份新闻公告中说，汇集资源、共享数据、共同投资人工智能研发可以加快推进人工智能真正改善人们生活。

　　斯肯布里呼吁地中海地区国家在人工智能领域加强合作和知识交流。

　　当天，9国部长还参观了在阿塔尔德举行的马耳他首届工业和数字化博览会。该博览会于19日开幕，为期3天，集中展示了马耳他在人工智能研发和应用领域取得的成就。

(责编：刘叶婷、崔越)

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