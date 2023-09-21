新华社北京9月21日电 意大利地中海岛屿兰佩杜萨近日再度涌入大量移民，当地不堪重负。意大利呼吁欧洲联盟其他国家分摊接纳移民，法国政府19日表示愿意帮忙遣返移民，但不会接收来自兰佩杜萨岛的移民。

兰佩杜萨岛位于意大利最南端，是来自非洲、中东战乱地区的难民和非法移民前往意大利本土及欧洲其他国家的主要中转地之一。本月11日至13日，超过8500名移民乘船抵达兰佩杜萨岛，人数超过该岛常住人口，迫使当地政府宣布进入紧急状态。

7月26日，在突尼斯与利比亚边境的艾季迪尔角，众多移民滞留在地中海海岸边。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

意大利安莎通讯社20日报道，最近两日又有大量移民涌入兰佩杜萨岛。19日有近900人抵达，20日上午来了171人。当地一处移民收容中心仅能接纳约400人，眼下却有超过1700人，拥挤不堪。

面对汹涌的移民潮，意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼呼吁欧盟其他国家承担更多责任，分摊接纳移民。

法国内政部长热拉尔德·达尔马宁19日接受法国电视一台采访时说，法方已告诉意方，愿意帮忙遣返移民回到“那些与法方有着良好外交关系的国家”，比如科特迪瓦和塞内加尔，但法国“不会接收这些移民”。

此前，法国和意大利多次因移民问题闹矛盾。去年11月，意大利拒绝让一艘载有200多名移民的船停靠，这艘船最终获准在法国停靠。法方痛斥意方“自私”，意方则称法方反应“不当”，令人“无法理解”。（张旌）

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