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中国一带一路网（俄语版）推介会在莫斯科举行

2023年09月21日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月20日电（记者黄河 陈汀）中国一带一路网（俄语版）推介会20日在俄罗斯莫斯科中国文化中心举行。

　　中国驻俄罗斯使馆公使孙炜东在推介会上说，10年前，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。10年来，“一带一路”倡议持续推动沿线国家深化政策、贸易、交通、资金、人文等领域互联互通，为各国共同发展和全球繁荣稳定作出了积极贡献。俄罗斯始终是“一带一路”国际合作的支持者和重要伙伴，“一带一路”发展和中俄合作离不开高效、顺畅的信息交流。中国一带一路网作为权威官方平台，将及时、全面传递“一带一路”相关信息，为俄“一带一路”参与方提供综合服务实用平台，有效助力“一带一路”合作和中俄关系发展。

　　新华通讯社党组成员、秘书长景如月在致辞中指出，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。在做好中国一带一路网建设和运维的基础上，新华社还将通过多语种线路加大“一带一路”信息供给，利用自身优势加强中俄“一带一路”信息交流合作：一是加强新闻采编力量，丰富中俄信息内容供给。二是搭建中俄合作交流平台，提升共建“一带一路”国际影响力。三是发挥高端智库优势，深化中俄人文交流合作。未来，新华社将一如既往发挥自身优势，为中俄两国交往提供高水平新闻信息服务，持续推动高质量共建“一带一路”行稳致远。

　　上海合作组织前副秘书长扎哈罗夫在致辞中说，“一带一路”倡议已发展成为全球性倡议，将世界各国人民的命运连在一起，为各国经济社会发展提供美好前景。中国一带一路网作为重要的互联网门户，将向世界提供真实、客观的信息，促进国际合作，为构建人类命运共同体作出贡献。

　　俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇致辞说，中俄两国关系不断发展，经贸与人文联系日益紧密，这得益于“一带一路”倡议。俄罗斯各界高度重视与中方开展“一带一路”合作。中国一带一路网将成为俄罗斯企业了解“一带一路”合作范例，促进相互理解和沟通交流的重要平台。

　　当天在莫斯科中国文化中心还举行了“新华丝路”信息产品用户签约仪式。此外，新华社亚欧总分社还与乌里扬诺夫斯克大学、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所、俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟分别签署合作协议，各方未来将在“新华丝路”产品研究推广、新闻交换等领域拓展合作。

　　此次推介会由新华社中国经济信息社主办，新华社亚欧总分社和莫斯科中国文化中心协办，中俄各界人士百余人出席当天活动。

(责编：刘叶婷、崔越)

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