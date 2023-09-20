新华社安曼9月20日电（记者冀泽）由中国高等教育学会和阿拉伯大学协会共同主办的“中阿大学联盟交流机制”成立大会暨中阿高等教育专题论坛19日在约旦安曼举行。来自中国、约旦、埃及、黎巴嫩等国的20多所高校近百位代表参会，共话中阿高等教育合作新机遇。

中国高等教育学会会长杜玉波在会上表示，为落实首届中国-阿拉伯国家峰会上提出的“中阿高校10+10合作计划”，推动中阿高等教育交流合作，中国高等教育学会和阿拉伯大学协会共同发起建立“中阿大学联盟交流机制”，掀开中阿高等教育合作新篇章。

阿拉伯大学协会秘书长阿姆尔·萨拉马表示，阿中高校应在“中阿大学联盟交流机制”框架下围绕相关领域积极开展合作，为应对气候变化、可持续发展等问题共同贡献力量。

中国驻约旦大使陈传东表示，中阿大学联盟聚集了中国多所顶尖高校和多个阿拉伯国家的优秀大学，希望双方青年学子、优秀教师、智库专家通过这个平台，在交流中激荡思想，在合作中形成合力，为推动中阿各领域务实合作贡献智慧与力量。

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