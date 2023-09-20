新华社纽约9月20日电 专访：全球发展倡议为发展中国家提供关键支持——访美国库恩基金会主席库恩

新华社记者杨士龙 毛磊 熊茂伶

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前在纽约接受新华社记者专访时表示，中国提出的全球发展倡议涉及广大发展中国家最亟需的各种项目和产品，具有非常重要的现实意义。

库恩表示，中国提出的“一带一路”倡议涉及基础设施建设。而全球发展倡议是在此基础上，给广大发展中国家，特别是最不发达国家提供最亟需的各种项目和产品，涵盖医疗保健、教育设施、工业化等领域。

他说，全球发展倡议基于中国发展经验，通过关注减贫、粮食安全、发展融资、气候变化和绿色发展、工业化、互联互通和数字经济等，解决全球不平等问题，这些都是中国取得丰富经验的领域。

库恩告诉记者，相关国家能够从“一带一路”倡议、全球发展倡议中广泛受益，包括获得能更快提高其民众生活水平的工业制成品等；同时中国也通过市场多样化等方式从中获益，这种互利的合作方式使得这些倡议能够持续实施，让中国的专业知识和经验为发展中国家提供长期、关键的支持。

库恩还指出，参与应对可持续发展、气候变化和全球不平等问题是中国有关全球治理相关倡议的重中之重。在可持续发展方面，中国有丰富经验。包括新能源汽车在内，中国在可持续发展的诸多领域都处于世界领先地位。这得益于中国科学家和技术人员的创新能力，也得益于中国庞大的市场规模。

“显而易见的是，在聚焦可持续性和绿色技术方面，中国处于世界领先地位。中国不仅致力于成为世界领先者，而且致力于与其他国家分享其专业知识。”他说。

(责编：贾文婷、吴成良)