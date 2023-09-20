新华社北京9月20日电（国际观察）再聚焦·再提振·再塑造——全球发展倡议的世界贡献

新华社记者

进入9月，全球最重要多边舞台联合国迎来最忙碌时刻。

当地时间18日，第78届联合国大会高级别周拉开帷幕，联合国193个会员国代表济济一堂。在联合国2030年可持续发展议程行至半程之际，“拯救可持续发展目标”成为今年高级别周议程的重中之重。

两年前，习近平主席在第76届联大一般性辩论上提出全球发展倡议，旨在重振2030年议程，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。

两年来，中国践言履诺，垂范先行。从不断丰富的理念内涵到日臻完善的落实机制，从更加明确的推进路径到逐步落地的务实合作，全球发展倡议一步步走深走实，为国际社会凝聚发展共识、优化发展资源、解决发展难题，实现了对发展问题的再聚焦、对2030年议程的再提振、对国际发展合作格局的再塑造，彰显出新时代中国作为全球发展倡导者、发展合作行动派的大国本色和大国担当。

再聚焦：吹响聚焦发展的“集结号”

当人类迈进21世纪第三个十年的门槛，迎面而来的是一幅复杂严峻的发展图景：世界经济复苏乏力，南北发展鸿沟扩大，发展合作动能不足；新冠疫情冲击之下，众多发展中国家陷入困境，人类发展指数30年来首次下降，2030年议程落实进度令人担忧。联合国秘书长古特雷斯发出警告：全球发展已到“决定性时刻”。

坚持将发展作为“第一要务”的中国，始终秉持让中国发展同世界发展相互交融、相互成就的行动逻辑。面对世界形势的深刻演变，面对全球发展事业的严峻挑战，中国挺身而出，高举发展合作大旗，提出全球发展倡议，发出了聚焦发展、重振合作的时代强音。

100多个国家和国际组织表示支持，70多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，中方同20多个国家和国际机构签署合作谅解备忘录……作为新时代中国为世界贡献的又一重要公共产品，全球发展倡议得到各方各界的广泛关注和积极响应。

根据联合国7月发布的《2023年可持续发展目标报告：特别版》，在可评估的约140个具体目标中，半数目标出现中度或严重偏离预期，超过30%的目标毫无进展甚至出现倒退。

减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通……将全球发展倡议八大重点合作领域同2030年议程17项目标相对照，古特雷斯得出了这样的结论：全球发展倡议同2030年议程高度契合，将为应对共同挑战，加速实现包容、可持续未来作出重要贡献，“联合国充分支持也愿意和中国在这一方面加强合作”。

全球发展倡议受到广泛积极回应，因为它反映了广大发展中国家将发展议题置于国际合作议程中心位置的强烈呼声。

当下，某些发达国家蓄意鼓噪意识形态对抗，搞贸易投资政治化，为地缘冲突拱火浇油，引发发展中国家不满和反感。南非外长潘多尔指出：“我们较富裕的伙伴们的注意力和资源已经用偏了。我们不能放任世界某个地区的冲突取代消除全球贫困的目标，成为最大的全球挑战。”

坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向……在全球发展倡议六个“坚持”理念原则中，“发展优先”被列在首位。也正因为紧紧锚定了发展、旗帜鲜明地倡导发展，在不久前举行的金砖国家领导人会晤以及“77国集团和中国”峰会这两场“全球南方”国家大聚会上，全球发展倡议成为了热议话题。古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在“77国集团和中国”峰会开幕式上讲了这样一段话：“习近平主席提出的全球发展倡议具有重要意义和价值，这一包容性倡议顺应了建立新的公平公正国际秩序的时代潮流。”

全球发展倡议受到国际社会普遍欢迎，还因为它是踏实的行动、务实的举措。

2022年6月，在全球发展倡议提出9个月后，习近平主席主持召开了全球发展高层对话会，进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，并就落实倡议提出一系列务实举措。

从宣布32项务实举措，到召开“之友小组”部长级会议；从成立全球发展促进中心，到设立全球发展倡议项目库；从组建全球发展和南南合作基金，到最近宣布推出100亿美元专项资金……中国不断细化落实全球发展倡议的路线图、行动表，推动倡议实现从“打基础”“搭框架”到“强合作”“显实效”的跨越。

再提振：提供落实2030年议程的“加速器”

此次联大高级别周期间，一场中方主办的全球发展倡议合作成果展示高级别会议格外引人关注。会议期间发布的《全球发展倡议实践成就与世界贡献》报告对倡议提出两年来的实践成就进行了系统梳理。展台前，与会代表纷纷拿起报告，认真阅读。

“从个体的人，到家庭、社区，推及自然和人文环境，全球发展倡议正在从一幅幅规划蓝图，化为一项项‘小而美、惠民生’的务实合作成果。”报告中的这句话，引发很多人共鸣。

“不让任何一个人掉队”，是2030年议程的核心承诺，也是全球发展倡议的价值准则。为此，全球发展倡议深入穷乡僻壤，走进动荡之地，关注每一个活生生的人，守护贫困和脆弱人群，为他们营造温馨家园，创造发展机会。

正是在全球发展倡议助力下，老挝政府延续了为偏远地区1400多所学校超过13万名学生提供营养餐的国家校餐计划；吉尔吉斯斯坦妇女在“知识女性，知识国家”培训班上学到了信息技术、商业规划、网络营销等“新潮”课程；莫桑比克德尔加杜角省的5300户难民家庭在收到家庭应急包、生计工具包、屋顶搭建包后，开始自建安居之所；蒙古国乌兰巴托市的近千户家庭也将告别脏乱差的棚户区，搬进整洁明亮的新楼房。

疫病流行、粮食短缺、能源危机、极端天气……当今世界，来自非传统安全领域的威胁和挑战日益增多。在全球发展倡议框架下，各方共同努力，携手应对危机与挑战。

在约旦、叙利亚、黎巴嫩境内数十万巴勒斯坦难民急需新冠疫苗之时，中国政府向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处交付了20万剂疫苗。面对粮食危机使部分非洲国家的饥饿状况进一步恶化，中国不但提供紧急粮援，还通过分享菌草技术、开展杂交水稻合作，帮助相关国家提高农业生产能力。“在中国农业专家组的支持帮助下，我们种植杂交水稻获得了丰收，现在生活有很大改善，盖了新房子，还抚养了7个孩子。”布隆迪吉汉加县宁加4村的农民夏尔高兴地说。

气候灾害面前，太平洋岛国是最敏感、最脆弱地区之一。2022年5月，全球发展倡议在斐济启动了道路照明用LED灯和户用光伏发电系统项目。一年多来，逾3万名村民用上了太阳能照明系统，不但夜间出行安全得到保障，还减少了化石燃料的使用。

助力发展中国家工业化进程也是全球发展倡议的努力方向，包括深化制造业、数字化、绿色发展、产业链供应链等领域的合作。

由于“数字鸿沟”正不断拉大南北差距，支持发展中国家数字能力建设被放在了重要位置。中国政府、联合国南南合作办公室等合作推出的发展中国家青年跨境电商扶贫和可持续发展能力建设系列合作项目，吸引了93个国家1090名学员积极参与。华为埃及公司与埃及有关部门机构开展的人才培养项目，聚焦人工智能、物联网、大数据、5G等前沿科技领域，不但促进了当地青年就业，还为“数字埃及”建设作出了积极贡献。

干净的餐食、丰收的稻田、清洁的能源、舒适的居所、创业的机遇……全球发展倡议为无数个体和家庭创造了切实的福祉，也为很多国家带来了实现稳定与增长的希望。它结出的一颗颗果实正加快推动2030年议程相关愿景变成现实。

广大发展中国家的获得感尤为强烈。乌干达发展观察中心研究员伊斯拉埃尔·穆希在一篇题为《中国的全球发展倡议对全球南方的意义》的文章中写道：南方国家缺乏推动全面发展所需的技术、制度、专业知识和资金，因此，习近平主席提出的全球发展倡议是朝着解决大部分南方国家所面临问题迈出的“可喜一步”。

再塑造：开创包容性国际发展合作的新模式

肇始于二战后的国际发展合作，在相当长历史时期内，由西方发达国家主导。进入21世纪以来，随着新兴市场和发展中国家群体性崛起，国际发展合作的格局演变和实践革新进程不断加快。以全球发展倡议为观察样本，一种更具包容力、更加多元化、更可持续的国际发展合作新模式已然显现。

全球发展倡议强调以更具包容力的合作理念，构筑共享型发展空间。它面向全球，不分南北，不讲集团政治，不以意识形态划线。它在坚持南北合作主渠道的原则下，不断开拓南南合作新场域新方式，携手各方打造开放联动的全球发展环境。在7月举行的全球共享发展行动论坛首届高级别会议上，中方宣布同瑞士在坦桑尼亚开展疟疾防控，同德国在尼日利亚开展农业合作，成为全球发展倡议开放性、包容力的新例证。

全球发展倡议倡导以更加多元化的合作渠道，聚合高质量发展资源。它强调充分发挥各国政府、民营部门、社会组织、国际机构的作用，积极调动各国工商界、学术界、民间社会力量，建立广泛的合作网络，聚合资金、技术、人才、数据等发展要素和发展资源，将其用到最急需领域以实现最大化效益。

在全球发展和南南合作基金支持下，联合国粮农组织、世界粮食计划署等实施了近50个三方合作项目，助力相关发展中国家提升粮食安全水平。中方与盖茨基金会的合作同样具有重要意义。双方签署谅解备忘录，在卫生健康、能力建设、发展融资等领域开展务实合作，共同推进落实全球发展倡议，加速落实2030年议程。

全球发展倡议还强调以更可持续的合作方式，培育内生式发展动能。它注重硬援助与软援助相结合，发展援助与互利合作相结合，既授人以鱼，也授人以渔。在授人以渔的过程中，超越狭隘经济理性认知，倡导坚守正确义利观，推动各方通过多种方式毫无保留地将发展经验和行业技术分享给发展中国家，帮助他们提升自主发展能力。

联合国工业发展组织、德国、中国、埃塞俄比亚所展开的合作令人印象深刻。各方利用各自所长，帮助埃塞纺织服装行业提高应对市场准入要求的环境、社会和治理水平。这一项目被联合国南南合作办公室评选为2022年“可持续发展南南合作与三方合作良好实践”案例，相关经验还在非洲和亚洲其他地方推广复制。

第78届联大高级别周期间，各国代表正围绕如何加快落实2030年议程进行着热烈的讨论。正如联合国报告所指出的，“当历史学家撰写21世纪时，他们将以我们是否成功地将这一蓝图变为现实作为标准来评判我们这个时代”。

当下，最紧迫的是重振团结，采取集体行动。在这个意义上，全球发展倡议指明了前行的方向、行动的路径，点燃了构建人类命运共同体、建设更美好世界的新希望。（记者郝薇薇、郑明达、许晓青、刘明霞、王建刚、蒋国鹏）

(责编：贾文婷、吴成良)