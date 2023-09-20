新华社北京9月20日电（记者马卓言）针对英国政府日前发布《香港问题半年报告》，对香港事务说三道四，外交部发言人毛宁20日在例行记者会上说，中方对此强烈不满、坚决反对。她表示，任何企图祸乱香港的伎俩都绝不会得逞。

“英方所谓报告老调重弹，歪曲事实，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法原则和国际关系基本准则，中方对此强烈不满、坚决反对。”毛宁说。

毛宁说，香港发展成就不容置疑。香港回归以来，“一国两制”在港实践取得了举世公认的成功。香港积极融入国家发展大局，继续发挥中国内地同世界各地的重要桥梁和窗口作用；经济蓬勃发展，国际金融、航运、贸易中心地位稳固；宪制秩序稳健运行，国家安全得到维护，“爱国者治港”得到落实，民主发展前景光明。

毛宁表示，《中英联合声明》不容滥用。联合声明的核心要义是中国恢复对香港行使主权，英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。依法治港举措不容置喙。

“香港事务纯属中国内政，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法。香港国安法的制定实施和香港选举制度的完善，有力推动香港实现由乱到治，并进入由治及兴新阶段。”毛宁表示，香港特区依法处置涉嫌违反香港国安法人员是维护香港法治的正义之举，也是捍卫国家主权安全的必要之举，合宪合法，无可指摘。

“我们正告英方，任何外部干预都不可能动摇中国政府全面准确贯彻‘一国两制’方针的坚定决心，任何企图祸乱香港的伎俩都绝不会得逞。”毛宁说。

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