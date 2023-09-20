新华社日内瓦9月20日电 通讯：“关于‘一带一路’，我们想听听来自中国的声音”——“共建‘一带一路’与世界人权事业发展”主题边会引共鸣

新华社记者

联合国人权理事会第54届会议9月11日至10月13日在瑞士日内瓦举办。在此期间，多国人士在各种国际会议场合探讨与人权相关的问题。19日，“共建‘一带一路’与世界人权事业发展”主题边会激发了与会人士的强烈共鸣。

这场主题边会由中国人权发展基金会举办。“一带一路”、人权等研究领域的中国专家学者围绕主题向与会的外国人士介绍了相关情况，通过大量事实、数据、视频、图片等讲述“一带一路”合作助力共建国家经济社会发展和增进民生福祉的故事。不少外国人士饶有兴趣地向中国专家学者提问。

“一带一路”倡议提出十年来取得了丰硕成果，拉动近万亿美元投资规模，达成数千个合作项目，为共建国创造了大量工作岗位，使数以千万计的当地民众摆脱贫困。中国专家所阐述的事实在听众中引起强烈共鸣。瑞士媒体俱乐部副主席、资深联合国注册记者卡特琳娜·菲安康-博孔加在接受记者采访时表示，“一带一路”倡议之所以广受好评，是因为其核心宗旨是合作谋发展。

“我关注‘一带一路’很久了，但是这些中国专家介绍的很多情况平时我们在欧洲听不到，非常希望今后能有更多机会了解此类信息。关于‘一带一路’，我们更想听听来自中国的声音。”她说。

中国专家介绍的合作案例让不少听众深有感触。参会的一家瑞士进出口企业负责人布赖恩·德皮埃尔拉兹对记者说，共建“一带一路”倡议让欧亚大陆真正联通起来，中欧班列使很多生活物资方便快捷地送到消费者手中，让欧洲民众实实在在受益，这是助力欧洲提升人权状况的重要实践。

瑞士中华联谊会青年论坛主席王蒙蒙对记者说，“一带一路”国际合作对共建国家经济发展起到了促进作用，提高了共建国家民众的生活水平，从人权的角度来看，给当地民众的权益带来了更多保障。

瑞士外国记者协会主席彼得·肯尼供职于一家非洲媒体。他说：“我了解到在中国的人权理念中，人权保障与发展密切相关。基础设施建设是发展的关键，我尤其关注‘一带一路’倡议如何帮助非洲国家改善铁路交通等基础设施，让非洲国家实现联通。”

瑞士一家新能源公司的董事长费里茨·伊梅里说，很高兴能参加这场主题边会，“一带一路”对中国以及世界各国的经济发展都非常重要。

(责编：贾文婷、吴成良)