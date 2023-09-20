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韩正在全球发展倡议合作成果展示高级别会议上的致辞

2023年09月20日14:22 | 来源：新华网
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新华社联合国9月19日电

推动全球发展倡议合作再上新台阶

——在全球发展倡议合作成果展示

高级别会议上的致辞

（2023年9月19日，纽约）

中华人民共和国副主席 韩正

女士们，先生们，朋友们，

欢迎大家出席全球发展倡议合作成果展示高级别会议。两年前，习近平主席着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，在第76届联合国大会上提出以“加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展”为主题的全球发展倡议。全球发展倡议旨在凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同进步。刚才我们共同观看了视频短片，对全球发展倡议提出以来取得的积极进展和合作成果进行了回顾。两年来，在各方共同参与下，全球发展倡议理念不断丰富、落实机制不断健全、推进路径更加清晰、务实合作逐步落地，许多发展中国家从中受益。

——我们共同为发展投下“赞成票”。中方先后举办全球发展高层对话会、“全球发展倡议之友小组”部长级会议等活动，携手广大新兴市场和发展中国家，积极推动全球发展事业重回正轨，有效凝聚发展优先的国际共识。

——我们携手扩大合作“朋友圈”。70多国已加入“全球发展倡议之友小组”。41个国家、地区和国际组织共同推动“全球发展促进中心网络”建设，近30个国家和国际机构同中方签署合作谅解备忘录，推动倡议与相关国家和地区重大发展战略深度对接。我们坚持开放包容，积极开展三方合作，一些发达国家和更多国际机构加入倡议合作。

——我们一起丰富发展“资源池”。中方成立的全球发展倡议项目库已纳入近200个务实合作项目，覆盖60多个发展中国家。多元参与的资金平台初具规模，全球发展和南南合作基金、中国-联合国和平与发展基金积极支持项目融资，盖茨基金会等民间基金会、亚洲基础设施投资银行等多边金融机构也参与其中。日前，习近平主席在南非宣布，中方将推出100亿美元专项资金，专门用于落实全球发展倡议。

——我们协同打造发展“工具箱”。中方帮助发展中国家破除发展瓶颈，开展“促进粮食生产专项行动”，构建“全球清洁能源合作伙伴关系”，成立国际民间减贫合作网络及中国-太平洋岛国应对气候变化合作中心，通过举办1000多期能力建设项目，为发展中国家提供4万余人次培训。

女士们，先生们，朋友们，

当前，全球如期实现可持续发展目标面临严峻挑战，约九成可持续发展目标“脱轨”，近三分之一目标停滞甚至倒退。与此同时，第四次工业革命方兴未艾，各国面临迈向更高质量发展的转型契机。中方将继续与志同道合的伙伴一道，积极推进全球发展倡议，为加速落实2030年议程汇聚力量。

一是继续践行真正的多边主义。支持联合国在落实2030年议程中发挥统筹协调作用，推动发展问题重归国际议程中心位置，合力应对时代挑战。提高广大发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。

二是加强各方发展战略对接。积极推动全球、区域、次区域、国别发展合作，特别是非盟《2063年议程》、《东盟愿景2025》等发展中国家集团的重大发展战略，实现优势互补，挖掘合作潜力，推动联动发展。

三是全面调动各类发展资源。不断充实全球发展倡议项目库和资金池，助力解决发展中国家最急难愁盼问题。数据和知识是宝贵的发展资源，中方将发布《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2023）》《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2023）》，为各国落实议程提供科学决策支撑和有益借鉴。

四是积极挖掘务实合作的增长点。要共同探索科技先导型、资源节约型、生态保护型发展之路。深化绿色发展合作，积极构建新工业革命伙伴关系、清洁能源合作伙伴关系，提升数字素养和技能，加快数字经济发展和数字时代互联互通。

女士们，先生们，朋友们，

两年来，各国政府部门、民间团体、国际组织、学术机构积极响应参与倡议合作。多国科学家与国际组织专家参与推进可持续发展卫星星座计划，各国青年共同落实全球青年发展行动计划，几十个国家发展机构合力构建“全球发展促进中心网络”。从技术合作到能力建设，从减贫教育到数字经济，从高产水稻到菌草加工，从儿童营养健康到妇女经济赋能，合作的领域越来越广、成果越来越多。今天，我们将发布《全球发展倡议实践成就与世界贡献》，集中收录了倡议合作的典型项目，还将邀请部分参与方讲述他们的故事，为下一步合作推广经验、开拓思路。

女士们，先生们，朋友们，

在发展的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能落下，这是全球发展倡议的朴素愿景，也是联合国倡导的努力目标。我们期待同各方携手努力，推动全球发展倡议行稳致远，为落实2030年可持续发展议程、构建全球发展共同体汇聚强大合力！

谢谢大家！

(责编：岳弘彬、牛镛)

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