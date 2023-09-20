新华社内罗毕9月19日电（记者闫然 李成）中国南京农业大学和肯尼亚埃格顿大学18日在肯尼亚纳库鲁郡联合举办为期一周的中非农业发展和减贫示范村番茄生产培训班。百余名当地农业官员、农民、企业员工和学生参加。

纳库鲁郡马坦吉提萨村农场主加丝利姆告诉记者，与中国农业专家的合作可以让当地农民受益，期待新的农业技术帮助农民创收。

纳库鲁郡农业官员吉特哈尔说，番茄是当地重要农作物，此次培训可以让参加人员学习到先进技术，有助于提高农民收入，解决粮食安全问题。

埃格顿大学副校长穆卢瓦表示，该校与南京农业大学进行了长期合作，中国农业专家为当地民众提供了切实的帮助，让农民种植的农作物产量增加，产生良好经济效益。

2022年10月，肯尼亚首个中非农业发展与减贫示范村在纳库鲁郡马坦吉提萨村挂牌。这是“‘一带一路’南南合作农业教育科技创新联盟”在非洲建设的首批示范村之一。一年来，中国农业专家在当地开展了知识培训、技术指导和农业设施修缮等工作，有效助力中国先进的农业技术在纳库鲁地区的示范推广，帮助农民实现增收减贫的目标。

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