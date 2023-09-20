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亚行报告持续看好亚太经济增长前景

2023年09月20日13:16 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉9月20日电（记者刘锴 张怡晟）亚洲开发银行20日发布《2023年亚洲发展展望》补充报告，持续看好亚太地区发展中经济体，预计亚太地区发展中经济体今年经济增速为4.7%，其中中国经济将增长4.9%。

　　报告认为，尽管全球经济面临多重挑战，但各经济体需求回升、旅游业恢复、金融业稳定等因素带动亚太地区经济在今年上半年持续增长。报告预测，亚太发展中经济体2024年将增长4.8%。

　　在次区域中，南亚地区今年将增长5.4%，东亚地区4.4%，东南亚地区4.6%，中亚和高加索地区4.6%，太平洋岛国地区3.5%。

　　亚行首席经济学家朴之水说，亚太经济将持续强势增长，通货膨胀压力正在减小。他同时警告，全球主要经济体维持高利率将影响金融稳定，持续的地缘冲突、出口管制和极端天气等因素将提升食品价格，威胁粮食安全。

　　报告还预测，亚太地区通胀将回到疫情前水平，今年地区发展中经济体通胀率为3.6%，2024年通胀率为3.5%。

　　亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行，成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测。

(责编：刘叶婷、崔越)

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