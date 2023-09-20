新华社联合国9月19日电（记者夏林 邓仙来）当地时间9月19日，国家副主席韩正在纽约联合国总部出席由中方主办的全球发展倡议合作成果展示高级别会议并致辞。

韩正指出，两年前，习近平主席在第76届联合国大会上提出全球发展倡议，旨在凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同进步。两年来，我们共同为发展投下“赞成票”，携手扩大合作“朋友圈”，一起丰富发展“资源池”，协同打造发展“工具箱”。70多国加入“全球发展倡议之友小组”，近200个务实合作项目被纳入全球发展倡议项目库。中方已宣布将推出100亿美元专项资金，用于落实全球发展倡议。

韩正表示，当前，全球如期实现可持续发展目标面临严峻挑战，约九成可持续发展目标“脱轨”，近三分之一目标停滞甚至倒退。与此同时，第四次工业革命方兴未艾，各国面临迈向更高质量发展的转型契机。为此中方提出四点建议：一是继续践行真正的多边主义，推动发展问题重归国际议程中心位置，提高广大发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。二是加强各方发展战略对接，积极推动全球、区域、次区域、国别发展合作，实现优势互补。三是全面调动各类发展资源，助力解决发展中国家最急难愁盼问题。四是积极挖掘务实合作增长点，共同探索科技先导型、资源节约型、生态保护型发展之路。

韩正强调，在发展的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能落下，这是全球发展倡议的朴素愿景，也是联合国倡导的努力目标。中方期待同各方携手努力，推动全球发展倡议行稳致远，为落实2030年可持续发展议程、构建全球发展共同体汇聚强大合力。

联合国大会主席弗朗西斯视频致辞，联合国常务副秘书长阿明娜代表古特雷斯秘书长致辞。巴基斯坦看守政府总理卡卡尔、乌干达副总统阿卢波、埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克、俄罗斯副总理奥韦尔丘克、老挝副总理兼外长沙伦赛，以及20多国外长和部长级官员在会上发言。来自“全球发展倡议之友小组”和77国集团成员国及国际组织300多名代表出席会议。

各方祝贺全球发展倡议合作取得的重要进展，高度评价全球发展倡议在凝聚发展共识、深化国际合作、助力落实2030年议程等方面发挥的积极重要作用和贡献，表示倡议将为各国特别是发展中国家带来更多福祉。期待同中国加强团结协作，坚持多边主义，落实全球发展倡议，推动实现联合国可持续发展目标。

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