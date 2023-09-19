新华社莫斯科9月19日电（记者黄河）当地时间9月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫共同主持中俄第十八轮战略安全磋商。双方围绕深化两国战略协作广泛议题深入交换意见，加强了协调，增进了互信。

王毅说，中俄关系经受住国际风云变幻考验，持续健康稳定向前发展，两国战略协作内涵不断充实，务实合作质量不断提升。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中俄在国际舞台上密切配合，共同捍卫真正的多边主义，反对一切强权霸凌行径，推动全球治理体系朝着更加公平合理方向发展。

王毅表示，中俄战略安全磋商机制作为两国新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，体现了中俄政治互信的深度和战略协作的广度。机制建立以来，双方保持密切沟通和良性互动，有效捍卫了共同利益，也为全球战略稳定以及解决地区热点问题贡献了智慧力量。双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，彰显了全面战略协作伙伴的应有之义。我们愿同俄方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，进一步释放机制效能，为维护两国国家安全、促进世界和平稳定做出更大贡献。

帕特鲁舍夫表示，今年以来，在两国元首战略指引下，俄中关系稳健发展，务实合作有序推进。双方始终相互尊重、相互支持。面对国际安全形势快速变化和冲突频仍挑战，俄中不受外部影响和干扰，坚持独立自主，加强战略协作，展现了全面战略协作伙伴的独特价值。俄方坚定支持中方在台湾、涉疆、涉藏、涉港等问题上的正当立场，反对西方干涉中国内政。俄方高度赞赏并支持习近平主席提出的三大全球倡议，愿共同促进亚太地区乃至世界稳定和发展。

双方同意适时举行中俄战略稳定磋商，加强执法安全、防扩散以及新兴科技全球治理等合作。

双方还将继续加强在上海合作组织、金砖机制等多边框架下的协作。

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