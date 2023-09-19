9月19日，中国人权研究会和新华社国家高端智库共同发布《为了全人类共同的价值和尊严——中国参与全球人权治理的实践与贡献》智库报告。新华社记者 才扬 摄

新华社北京9月19日电 中国人权研究会和新华社国家高端智库19日共同发布《为了全人类共同的价值和尊严——中国参与全球人权治理的实践与贡献》智库报告。

报告分为“参与全球人权治理的中国实践”“推动世界人权事业发展的中国贡献”“丰富人类人权文明形态的中国智慧”“完善全球人权治理的中国方案”四个部分，全面系统梳理并提炼了新中国成立以来，特别是中共十八大以来中国参与全球人权治理的实践与贡献。

报告强调，中国一直以负责任态度参与联合国人权事务，积极参与全球人权治理，努力促进国际人权事业的健康发展，是国际机制的“深度参与者”、治理规则的“共同建设者”、交流合作的“积极倡导者”、治理变革的“重要推动者”。

报告指出，在推进世界人权事业发展的进程中，中国不是局外人，而是不断参与其中的行动派。中国以实际行动助力夯实全球人权保障的发展基础、守护全球人权保障的安全环境、捍卫全球人权治理的公道正义、促进不同人权文明的交流互鉴，为推动世界人权事业发展作出重要贡献。

立足于中国人权实践取得的巨大历史性成就，报告提炼出中国人权发展道路的四大特征，即人权事业的人民性、人权实践的自主性、人权推进的全面性、人权发展的可持续性。

当前，人类又一次站在历史的十字路口，全球人权治理面临严峻挑战。报告提出，中国在不断推进自身人权事业的同时，以实际行动推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，在团结合作、发展驱动、多边共治、包容互鉴等理念指引下不断为完善全球人权治理贡献中国智慧、中国方案。

报告全文约2.2万字，通过相关网站、期刊、社交媒体等平台面向全球发布。

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(责编：贾文婷、吴成良)