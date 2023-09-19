新华社开罗9月18日电 专访：期待中阿博览会提供更多共同投资机会——访阿盟助理秘书长马利基

新华社记者沈丹琳 姚兵

阿拉伯国家联盟负责经济事务的助理秘书长阿里·本·易卜拉欣·马利基日前在埃及开罗接受新华社记者专访时表示，期待第六届中国—阿拉伯国家博览会为中国和阿拉伯国家提供更多共同的投资机会。

马利基将作为阿盟代表团团长赴宁夏银川市参加于9月21日至24日举行的第六届中阿博览会，他对此次中国之行充满期待。

“中阿博览会是一个开拓双方视野和合作领域的独特机会，双方在前五届博览会上签署了大量合作协议。”马利基说。

他说，自2013年首次举办以来，每届中阿博览会都为双方发掘了新的合作和投资领域，在促进中阿贸易交流方面发挥了重要作用，中阿贸易额十年间增长近一倍。

据报道，中国是阿拉伯地区第一大贸易伙伴国，中阿贸易额从2012年的2224亿美元，增长到2022年的4314亿美元。中阿双向投资快速增长。2022年，中国对阿拉伯国家新增直接投资26.2亿美元，同比增长13.3%；阿拉伯国家新增来华投资10.5亿美元，同比增长近9倍。

马利基表示，阿盟将积极参与本届博览会期间举行的所有研讨会等活动，并将组织一系列双边会议。“无论是在官方层面还是在商业层面，这些会议将为建立投资项目开辟新视野，为拓展现有投资提供新思路。”

“今年恰逢共建‘一带一路’倡议提出十周年，明年又将迎来中阿合作论坛成立20周年。”马利基说，许多阿拉伯国家从“一带一路”倡议中受益匪浅，一个重要原因是倡议建立在互利共赢和相互尊重的基础之上。

马利基说，“一带一路”倡议将在世界范围内极大地促进经济繁荣，降低贸易成本，并促进各国发展。“毫无疑问，‘一带一路’倡议将对贸易、可持续发展和经济增长产生积极而重大的影响，不仅对参与国，对整个国际社会也是如此。”

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