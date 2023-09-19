新华社南宁9月19日电 题：中国—东盟职业教育合作不断深化

新华社记者林凡诗、黄庆刚

近日，广西柳工机械股份有限公司全球客户体验中心印尼分中心第一期“柳工班”的20名印尼籍学员，在印尼经过6个月学习后来到中国，他们作为第一期“柳工班”学生代表，将在柳州职业技术学院和广西柳工机械股份有限公司进行为期3个月的学习。

“未能来华学习的学员，我们将提供在印尼子公司或代理商的实习岗位，所有的学员后期会择优按需录用为正式员工。”广西柳工机械股份有限公司全球服务总监黄光周说。

今年是建设更为紧密的中国—东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议提出10周年。多年来，中国—东盟在职业教育方面交流合作不断深化，在中国与东盟各国共同努力下，覆盖高等教育、职业教育、基础教育，多方协同参与的教育交流合作体系架构日益完善。

今年，广西职业技术学院境外办学项目“广西职业技术学院泰国丝路智造学院”迎来首批泰国留学生。留学生陈旺说，在来中国前他已经在泰国进行了1年专业理论和汉语学习，在中国留学1年间，可以接触实训课程，他期待在中国学习后，能更好掌握工业机器人的操作。

印尼雅加达国立理工学院院长札伊拉·努尔·阿里菲恩在近日举行的2023中国—东盟职业教育联展暨论坛上介绍，学校通过与中国企业、职业院校建立强有力的合作伙伴关系，创建了“教学工厂”，弥补了学院理论知识和实践技能之间的差距。

近年来，中国不少职业院校积极拓展与东盟国家的交流合作渠道，同时充分发挥自身优势，针对东盟国家推动产业发展、提升职业教育水平等需求，协同教育部门，联合知名企业，携手东盟国家院校、企业和行业协会等，共同开展人才培养、技术服务及文化交流，为中国与东盟区域经济社会高质量发展提供助力。

深圳职业技术大学校长许建领说，学校携手华为等企业，将技术标准转化成课程内容，依托已建成的9所海外职业教育培训中心，累计开展约20万人次的“中文+职业技能”培训，为当地培养熟悉中国文化、掌握中国标准的产业人才。

今年6月，教育部、广西壮族自治区人民政府联合印发《推动产教集聚融合打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地实施方案》，通过部区共建、区域联动，提升职业教育办学质量和水平，形成产教集聚融合新格局，打造中国职业教育国际合作特色品牌。

老挝留学生王一在柳州铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业学习，如今她已经积累了不少实操经验，“中老铁路建成通车，我们国内需要大量熟悉铁路的技术人才，我在中国学习的铁路知识和技术标准在老挝也适用，这对我来说是个很好的机会。”王一认为，中老铁路连接的不仅是自己的留学路，更是一条加深中老两国人民交流交往、民心相通的友谊之路，期待毕业后能到中老铁路工作，为中老铁路的运营维护贡献一份力量。

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