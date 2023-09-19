人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加拿大驱逐一名印度高级外交官

2023年09月19日17:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社渥太华9月19日电（记者林威）加拿大外交部18日宣布驱逐了一名印度高级外交官。

　　加拿大外交部长梅拉妮·乔利当天表示，这名印度外交官涉嫌参与今年6月在加拿大不列颠哥伦比亚省暗杀加拿大锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔。

　　乔利说，如果对这名外交官的指控得到证实，其行为将是对加拿大主权的严重侵犯。她表示希望与印度政府充分合作以彻查事件真相。

　　加拿大总理特鲁多18日在国会发表讲话时表示，过去的几周，加拿大安全机构一直在紧密追查有关印度政府特工与加拿大公民尼贾尔被杀之间的潜在联系。

　　作为回应，印度外交部19日发表声明，否认印度政府与锡克教分离主义领导人尼贾尔在加拿大遇刺事件有关，并称加拿大政府的相关指控是“荒谬和别有用心的”。

　　声明指出，加拿大政客公开对一些“威胁印度主权和领土完整的”的恐怖分子和极端分子表示同情，这令人“非常担忧”。

　　拥有加拿大国籍的尼贾尔2020年7月被印度政府列为恐怖分子，今年6月18日在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。（参与记者：陈健）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部