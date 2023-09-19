新华社渥太华9月19日电（记者林威）加拿大外交部18日宣布驱逐了一名印度高级外交官。

加拿大外交部长梅拉妮·乔利当天表示，这名印度外交官涉嫌参与今年6月在加拿大不列颠哥伦比亚省暗杀加拿大锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔。

乔利说，如果对这名外交官的指控得到证实，其行为将是对加拿大主权的严重侵犯。她表示希望与印度政府充分合作以彻查事件真相。

加拿大总理特鲁多18日在国会发表讲话时表示，过去的几周，加拿大安全机构一直在紧密追查有关印度政府特工与加拿大公民尼贾尔被杀之间的潜在联系。

作为回应，印度外交部19日发表声明，否认印度政府与锡克教分离主义领导人尼贾尔在加拿大遇刺事件有关，并称加拿大政府的相关指控是“荒谬和别有用心的”。

声明指出，加拿大政客公开对一些“威胁印度主权和领土完整的”的恐怖分子和极端分子表示同情，这令人“非常担忧”。

拥有加拿大国籍的尼贾尔2020年7月被印度政府列为恐怖分子，今年6月18日在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。（参与记者：陈健）

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