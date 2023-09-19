新华社堪培拉9月19日电（记者章建华）澳大利亚研究人员近期确定了145种可导致儿童痴呆症的遗传性疾病，旨在提高社会各界对这些疾病严重程度的认识。相关研究结果已发表在《脑》季刊上。

儿童痴呆症是由一系列遗传性疾病引起的进行性脑损伤造成的。就像成年痴呆症患者一样，儿童痴呆症患者也会出现记忆丧失、精神错乱、性格改变、睡眠严重紊乱，以及在集中注意力、理解能力、学习和沟通等方面的障碍。

一个由澳大利亚阿德莱德大学领衔的研究团队对该国及海外已发表的数据展开建模和分析，结果显示儿童痴呆症症状通常在患者两岁半时开始出现，平均诊断年龄约为四岁。患者的平均预期寿命仅为9年，70%的患者在18岁之前死亡。

研究人员表示，导致儿童痴呆症的这145种遗传性疾病非常复杂且多样，比如克拉伯病、桑德霍夫病、亨廷顿舞蹈病等，但共同点是都会造成进行性神经认知能力下降和预期寿命严重缩短。研究结果更清晰地揭示了哪些人易受到这些极具破坏性且未被充分认识的疾病带来的影响。

研究人员呼吁加大资金投入来研究针对儿童痴呆症的有效治疗方法，同时迫切需要改善对受影响家庭的护理和支持。这项新研究将提高研究人员、临床医生、政府和政策制定者对这些疾病严重程度的认识。

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