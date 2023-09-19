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联合国可持续发展目标峰会开幕 通过加速实现可持续发展目标政治宣言

2023年09月19日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月18日电（记者王建刚 尚绪谦）为期两天的联合国可持续发展目标峰会18日在纽约联合国总部开幕，会议通过旨在加速实现可持续发展目标的政治宣言。

　　宣言承诺为发展中国家提供资金，明确支持联合国秘书长古特雷斯提出的每年至少5000亿美元的可持续发展目标刺激方案，以及有效的债务减免机制。宣言还呼吁改变多边开发银行的商业模式，以更可负担的利率为发展中国家提供私人资金，并支持改革被古特雷斯称为“过时、失调和不公平”的国际金融架构。

　　古特雷斯在峰会开幕式上说，实现可持续发展目标需要在六个关键领域采取行动，包括解决饥饿问题、增加对可再生能源转型的投资、促进人人享有互联网接入等。他还阐述了联合国在不同领域的应对措施，包括改革全球粮食系统，以确保每个人都能获得健康饮食等。

　　第78届联大主席弗朗西斯指出，尽管国际社会已经作出承诺，但截至2022年，仍有12亿人生活在多维贫困中。到2030年，全球大约8%的人口（约6.8亿人）仍将面临饥饿，“国际社会不能接受这些数字”。他强调，通过“协调一致以及雄心勃勃的行动”，国际社会仍有可能在2030年前使1.24亿人摆脱贫困。

　　联合国经济和社会理事会主席葆拉·纳瓦埃斯表示，当天通过的宣言是各国对实现可持续发展目标坚定承诺的证明。

　　2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。古特雷斯在此次峰会上说，目前只有15%的目标步入正轨，许多目标甚至出现了逆转。不过，此次通过的政治宣言“能够促进变革，加快可持续发展目标的进展”。

(责编：崔译戈、崔越)

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