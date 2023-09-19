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东帝汶首次亮相中国—东盟博览会

2023年09月19日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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东帝汶展区展出的东帝汶传统首饰。人民网 杨春燕摄
东帝汶展区展出的东帝汶传统首饰。人民网 杨春燕摄

人民网南宁9月19日电 （杨春燕）在广西南宁国际会展中心B2区，一进门就能看到两名身着异域服饰的演员在表演传统歌舞，吸引观众驻足观看、争相合影。一旁几名异域面孔、操着流利中文的年轻人忙着为参展的观众制作咖啡，间或空气中还飘来淡淡的香气，这就是第20届中国—东盟博览会（下称“东博会”）的东帝汶展区。

作为东盟观察员国，本届东博会东帝汶首次受邀参加相关活动，并展出了传统服饰、乐器等手工艺品以及咖啡等农产品。

今年在西安交通大学读大二的东帝汶留学生朵拉是东博会东帝汶展区的一名讲解员，她热情地对来往的观众介绍东帝汶的展品。朵拉表示这是东帝汶第一次参加东博会，也是他们国家期待已久的一场盛会，她感到非常兴奋。“我非常开心能通过这场盛会告诉大家东帝汶是一个怎样的国家，我们拥有什么样的文化。”朵拉还说展出期间很多展品都已经被参展观众买走了。看到观众们对东帝汶的文化和产品表现出极大的兴趣，朵拉感到非常高兴。

东帝汶位于东南亚努沙登加拉群岛最东端，曾经是葡萄牙殖民地，上世纪70年代被并入印尼版图，2002年5月20日宣布独立，是亚洲“最年轻的国家”。今年5月，在印尼西亚拉布安巴焦举行的第42届东盟峰会通过了东帝汶成为东盟正式成员国的路线图。

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(责编：于洋、常红)

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