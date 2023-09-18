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第十四届中蒙新闻论坛举办

2023年09月18日21:33 | 来源：新华网
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　　新华社呼和浩特9月18日电（记者赵泽辉）18日，由中华全国新闻工作者协会、蒙古国记者协会共同主办，内蒙古自治区人民政府新闻办公室承办，以“媒体力量：现代化与共同发展”为主题的第十四届中蒙新闻论坛在内蒙古自治区乌兰察布市举办。

　　中华全国新闻工作者协会党组书记、副主席刘思扬在致辞中表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年来，两国相互尊重、共谋发展，高层互动频繁、民间交流不断，双边合作取得丰硕成果。希望两国媒体更好发挥媒体在服务现代化发展、促进中蒙友好合作方面的积极作用，更好造福两国和两国人民。

　　蒙古国记者协会主席敖特根巴特尔表示，蒙中两国是山水相连的友好邻邦。两国媒体界的合作逐年取得进展，友情日益加深。相信通过本次论坛，双方各领域务实合作必将得到更进一步加强，为两国友好作出积极贡献。

　　中蒙两国新闻界150余名嘉宾代表参加论坛，14位代表作主题发言。中蒙两国记协续签“一带一路”新闻交流合作协议。

　　中蒙新闻论坛自2010年创办以来，已成为中蒙两国开展新闻交流与合作的重要平台，成为促进两国人民相互了解的桥梁纽带。

(责编：岳弘彬、卫嘉)

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