新华社耶路撒冷9月18日电（记者王卓伦）以色列希伯来大学近日发布公报说，在该校人员参与的一项研究中，研究人员开发出一种新型核磁共振技术，可以非侵入性地评估人脑中的铁稳态，揭示了铁在大脑中的重要作用，对大脑研究和相关疾病的诊断具有突破性意义。

维持铁的平衡或稳态是大脑功能的一个关键方面。大脑铁失衡可能指向多种身体异常状况，包括神经退行性疾病和癌症等，但迄今为止，对人脑内铁环境的非侵入性评估还面临技术挑战。

这项日前发表在英国《自然·通讯》杂志上的研究称，这种基于定量核磁共振的新技术无需注射具有毒性的造影剂，即可区分健康和病变的脑组织，且能灵敏检测出大脑中铁稳态的变化。

研究人员在公报中介绍说，在体外实验中，这种新技术揭示了包括铁蛋白、转铁蛋白和二价铁等主要铁化合物的特有顺磁性。研究人员又对脑肿瘤患者进行了体内核磁共振扫描，并通过对已切除的肿瘤进行分析，证明了人体对不同大脑区域和大脑衰老过程中铁动员能力变化的敏感性，增进了对病理组织中铁相关基因表达变化的了解。

公报说，传统的核磁共振扫描提供定性图像，需要医疗专业人员进行解释，而这一基于定量的核磁共振方法通过复杂的物理模型合并了多个核磁共振结果，从而提取出一系列的测量值。就像量体温时直接提供数值，而不是作出温度“太高”或“太低”这样的定性解释。

公报说，该技术通过非侵入的手段研究和评估人脑的铁稳态状况，具有突破性意义，可能为未来的医疗和神经科学带来重大改变。

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