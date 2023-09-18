新华社北京9月18日电 日本一项最新民意调查结果显示，首相岸田文雄改组内阁后，其内阁所获民意支持率下跌至25%，是他出任首相以来的最低值。分析人士指出，这意味着岸田打出的“改组牌”未能帮助提振内阁支持率。

日本《每日新闻》16日至17日针对岸田内阁支持率进行民调。17日发布的民调结果显示，岸田内阁支持率降至25%，较上月下跌1个百分点；不支持率为68%，与上月持平。25%的内阁支持率是岸田2021年上台以来的最低值，与2022年12月民调结果相同。

在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，就被视为陷入“下台水域”。受物价高涨、“个人编号卡”制度问题频出等因素影响，岸田内阁支持率6月以来不断下滑，连续三个月处于“危险水域”。

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

岸田本月13日大幅改组内阁，原本希望借此提升支持率为明年寻求连任铺路。分析人士指出，从最新民调来看，岸田内阁支持率不升反降，意味着“改组牌”未能奏效。

这项民调同时显示，过半受访者不希望岸田继续担任首相。当被问及“希望岸田担任首相到何时”时，51%的受访者表示希望他“尽快辞职”，25%希望他“担任至明年9月自民党总裁任期结束”，12%回答“不知道”，仅有12%表示希望他连任。

当被问及这次改组是否增加了民众对岸田内阁的期待时，77%的受访者表示“没有增加期待”，13%表示“不知道”，仅有10%回答“增加了期待”。（张旌）

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