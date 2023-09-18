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东博会推动中国—东盟合作迈上更高台阶

2023年09月18日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月17日电 （记者李欣怡）9月17日，第20届中国—东盟博览会（以下简称：东博会）隆重开幕。RCEP产业合作委员会主席、中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁接受记者采访时表示，本届东博会以“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”为主题。东博会主题结合了双方重大关切，立足新起点，推动中国—东盟合作迈上更高台阶。

许宁宁介绍，今年东盟主题定为“东盟举足轻重：打造经济增长中心”。在9月6日召开的第26次中国—东盟领导人会议上，发布了《中方推进“五大家园”建设进展报告》。近两年来，中国和东盟全面战略合作进入快车道，共建“五大家园”取得重要成果，为中国—东盟建设命运共同体提供了重要实践。

许宁宁谈到，20年来，中国和东盟每年共同主办的东博会在促进中国—东盟战略伙伴关系及全方位合作方面发挥了积极作用，为中国和东盟关系不断推向新阶段、中国和东盟命运共同体建设、互利共赢发展做出了重大贡献。如今，中国与东盟互为最大贸易伙伴。

许宁宁认为，东博会的重要特点之一就是与时俱进，紧扣中国与东盟及其成员国合作的时代需求，助力中国—东盟自贸区建设、中国—东盟及其国家共建“一带一路”、共同抓住RCEP机遇。

许宁宁谈到，“邻里好，赛金宝”。近十年来，东盟已成为共建“一带一路”的典范。目前，中国和东盟及其10个成员国都签署了共建“一带一路”的共识文件，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面取得了重大成就，共建“一带一路”与东盟共同体建设正在有机结合。

许宁宁谈到，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议这三大倡议，得到了东盟赞同，都能在中国和东盟合作中得以率先实施，东博会正在成为这三大倡议实施的实践平台、合作平台。

许宁宁表示，近20年来，广西壮族自治区党委、政府高度重视承办好每届东博会，充分彰显了广西在中国和东盟睦邻友好发展中的积极作为，同时东博会为广西开放发展带来了重大的支撑和催化作用。

许宁宁从事了30多年中国—东盟经贸合作促进工作。他表示，本届东博会立足中国与东盟合作新起点，着眼高水平开放合作，推进制度型开放，将为中国和东盟各国、地区经济发展注入新动能。相信东博会将在今后中国和东盟合作中持续彰显活力。

(责编：于洋、常红)

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