新华社科威特城9月17日电（记者尹炣）科威特中国文化中心试运营启动仪式17日在科威特哈瓦利省举行。这是海湾地区首家中国文化中心。

科威特国家文化艺术和文学委员会助理秘书长穆萨伊德·宰米勒、中国驻科威特大使张建卫、科威特中国文化中心主任夏剑锋、其他科威特官员、王室成员、友好人士和中资企业代表等百余人出席仪式。

宰米勒在活动上致辞说，科威特一向重视文化发展。希望这里不但是中国文化中心，也成为科威特的一个文化中心。

张建卫在致辞时表示，海湾地区第一家中国文化中心开始试运营，凸显了中科特殊的友好关系，将引领新时期中海文化交流发展，进一步夯实中阿命运共同体的文化根基。

来宾们参观了文化中心图书阅览室、厨艺培训室、音乐舞蹈教室、中文教学室等，并欣赏了中国少数民族音乐和歌舞演出。

中国石化向科威特中国文化中心赠书活动也同时举行。现场的科威特嘉宾纷纷翻阅图书，科威特王室成员阿努德对记者说：“我喜欢中国文化，喜欢中国文学、历史、书法艺术。我学习了两年多的中文，读过许多中文诗词，李白等诗人的作品非常美。读书不仅可以帮助年轻人增长知识，也增添许多乐趣。”

据了解，科威特中国文化中心将以“优质、普及、友好、合作”为宗旨，通过开展中文培训、信息服务、思想对话、图片展览、影视展播等各种活动，全面介绍中华优秀传统文化，讲述中国发展故事。

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