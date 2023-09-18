新华社哈瓦那9月16日电综述：哈瓦那峰会代表高度评价中国促进南南合作

新华社记者朱婉君

为期两天的“77国集团和中国”峰会16日在古巴首都哈瓦那闭幕。峰会主题为“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”。多国与会代表表示支持发展中国家加强团结自强、推动建立更公平合理的国际秩序，认为中国积极促进南南合作，为发展中国家实现社会进步、改善人民福祉发挥重要作用。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在开幕式致辞中表示，当今世界面临多重危机，国际经济秩序受到严重冲击，“77国集团和中国”肩负着在国际舞台维护大多数国家利益的巨大责任，应团结争取发展权，推动国际关系民主化。他强调，中国国家主席习近平提出的全球发展倡议具有重要意义和价值，这一包容性倡议顺应了建立新的公平公正国际秩序的时代潮流。

在一般性辩论中，非盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼发言支持建立数字合作机制，并感谢中国积极推动数字化产业发展和国际数字合作，称赞中国通过“一带一路”倡议助力构建平衡、包容的全球数字经济格局。

吉布提总理卡米勒表示，发展中国家应探索相关机制和举措促进本国生产和科技进步，从而推动可持续发展。中国提出的全球发展倡议与此相契合，吉布提热烈欢迎全球发展倡议等中方倡议，希望与中方进一步加强合作。

刚刚结束访华的委内瑞拉总统马杜罗说，中国科技进步体现在社会经济生活各领域，令人印象深刻。他感谢中国在新冠疫情期间协助委内瑞拉获得疫苗和药品，支持委内瑞拉抗疫事业，期待中国在科技领域继续支持其他发展中国家，助力发展中国家在卫生、农业、电信等领域取得进一步发展。

尼加拉瓜总统奥尔特加在讲话中指出，中国始终推动团结合作，愿向他国提供支持。中国对亚非拉人民的帮助不附加条件，中国为促进发展中国家的社会进步和人民福祉作出贡献。

古巴外交部多边事务和国际法司司长贝尼特斯在峰会新闻发布会上回答新华社记者提问时说，中方提出的全球发展倡议等系列倡议始终将发展问题置于国际议程的核心地位，得到广泛支持。中国在科技创新领域实力强劲，并愿同其他发展中国家分享经验，受到国际社会欢迎。

本次峰会由“77国集团和中国”轮值主席国古巴举办。31个国家的国家元首或政府首脑、多名国际和区域组织负责人及116个国家的高级别代表团参加本次峰会。峰会通过的《哈瓦那宣言》指出，有关各方应在共商、共建、共享基础上致力于实现全球发展和共赢合作，推动构建人类命运共同体。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国一贯支持该组织正义主张和合理要求。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上取得较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

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