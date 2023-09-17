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第20届中国—东盟博览会签约项目总投资额超4800亿元

2023年09月17日20:16 | 来源：新华网
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　　新华社南宁9月17日电（记者陈一帆）第20届中国—东盟博览会签约仪式9月17日在广西南宁举行。本届东博会共组织签订投资合作项目470个，总投资额4873亿元，其中制造业投资占比超过65%，活动场次、项目数量、投资总额和制造业投资占比均创历届新高。

　　围绕“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”主题，本届东博会统筹举办70多场重大投资促进活动，共筛选组织现场集中签约项目184个。其中，投资合作项目170个、国际贸易和“走出去”国外投资项目14个。项目平均投资额18亿元以上，比上届同比增加3亿元。其中，50亿元以上项目17个，投资额占比52%；20至50亿元项目26个，投资额占比23%；外资项目15个，总投资额105亿元。

　　据介绍，重大项目主要有金光纸业（中国）投资有限公司投资283亿元建设的年产300万吨林浆纸一体化项目，上海榕融新材料科技有限公司投资107亿元建设的氧化铝连续纤维制品项目，以及中建集团投资106亿元建设的高纯硅基新材料产业园项目等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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