新华社达卡9月17日电（记者孙楠）孟加拉国卫生服务总局16日发布数据显示，截至当日，该国今年以来已累计报告登革热病例164562例，死亡病例804例，其中9月死亡病例211例。世界卫生组织称，这是该国有记录以来最严重的登革热疫情。

据孟加拉国媒体报道，世卫组织总干事谭德塞近日表示，孟加拉国暴发该国有记录以来最严重的登革热疫情，仅8月就有超300例死亡病例，疫情给孟医疗系统造成巨大压力。

谭德塞同时表示，目前孟加拉国首都达卡的登革热疫情已经趋缓，但其他地区呈现上升势头。

目前，孟加拉国所有8个专区下的64个县均报告了登革热病例。世卫组织在先前通报中说，孟加拉国今年间歇性降雨量大，高温和高湿导致全国蚊子滋生量增多。世卫组织呼吁通过使用驱蚊剂等方法遏制蚊媒传播疾病，穿长袖衣服，尽量减少人蚊接触。

2022年，孟加拉国有281人因感染登革热死亡。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死亡。

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