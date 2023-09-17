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通讯：昆曲雅韵万里相和——“中国昆曲江苏周”走进法国巴黎

2023年09月17日11:11 | 来源：新华社
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　　“不到园林，怎知春色如许？……”一曲《牡丹亭》婉转悠扬。“因情成梦，因梦成戏”的故事从中国江南水乡唱到法国塞纳河畔。

　　14日晚，江苏省演艺集团昆剧院携《牡丹亭》亮相巴黎蕾博拉戏剧院，900多个位置座无虚席。600多年时光轮转，杜丽娘与柳梦梅的凄美爱情故事，通过清丽婉转的声腔、盈盈袅袅的身姿和细致打磨的唱词，引发现场观众共鸣。

　　80岁的克里斯蒂亚娜久久不愿离去。“这个故事太凄美、太感人了。法国也有类似的故事，我完全能够理解。这个梦很美，人们都需要梦想。”

　　在同样闻曲而来的伦敦大学戏剧学教授玛丽亚·舍夫佐娃看来，尽管许多欧洲民众是初识昆曲，但表演中的动作、色彩与用词等可看、可听的元素，能够为不同国度观众架起交流的桥梁，让外国观众也能在昆曲艺术中找到共鸣。

　　1986年，昆曲艺术家张继青曾在巴黎莫加多剧院表演《牡丹亭》。“我和所有热爱中国戏剧的观众都特别高兴，时隔多年终于再次在巴黎看到中国传统戏曲。”法国文化部文化戏剧名誉总监让-皮埃尔·余尔斯说。

　　江苏省委常委、宣传部部长张爱军表示，昆曲不仅联结起了跨越国界、跨越时空的情感，也联结起了美人之美、美美与共的友谊。

　　当天，“文明遇·鉴：中国昆曲江苏周”在位于巴黎的吉美国立亚洲艺术博物馆开幕。

　　2001年，联合国教科文组织在巴黎宣布将昆曲列为首批“人类口述和非物质遗产代表作”，助推这一古老艺术走向世界。如今，昆曲艺术再次来到巴黎，埃菲尔铁塔下、卢浮宫外、凯旋门前……在巴黎许多地标性建筑附近，精心装扮的中国昆曲演员轻扬水袖、“绽放”街头。

　　中华传统文化不断与世界交融。昆曲的海外演出在传承中不断创新，既有原汁原味的表演，又有融入西方元素的跨文化创作，在和而不同中收获大量海外“票友”，传统戏剧的“朋友圈”正不断扩大。

　　15日下午，昆曲走进法国校园。折子戏《宝剑记·夜奔》《虎囊弹·山门》《牡丹亭·游园惊梦》亮相法国诺欧商学院，不少当地青少年慕名而来。高中生贡迪·阿尤布在演出结束后主动上台学习昆曲身段。“我很喜欢昆曲。这次奇妙的体验让我对中国戏曲和中国文化更有兴趣了。”

　　“昆曲是中华文化的瑰宝，代表着我们的传统审美和传承精神。”柳梦梅的扮演者、江苏省演艺集团昆剧院院长施夏明说：“昆曲之美不分国界，我们将传承和弘扬最宝贵的文化遗产，让昆曲水袖继续轻扬在世界舞台上。”

(责编：艾雯、刘洁妍)

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