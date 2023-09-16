新华社金边9月16日电 当地时间16日上午，代号为“和平天使-2023”的中国-柬埔寨卫勤联合演习活动在柬埔寨首都金边举行开始仪式。中方指导协调组组长郝林源大校，柬埔寨王家军副总司令兼联合参谋长伊萨拉上将分别致辞。中柬两国参演官兵、多国驻柬武官以及东南亚多国观察员参加。

开始仪式上，柬埔寨王家军总司令部班索克伟杰少将表示，柬中两军共同组织此次演习，是柬中两国在联合国框架下人道主义救援、联合医疗救治、伤员立体后送等方面军事卫勤交流合作的生动实践。中方医疗队队长张毅上校表示，“和平天使”医疗队为中柬传统友谊、两军卫勤事业发展和未来的光明前景而来，将与柬方官兵紧密协作，共享机遇、共赢未来，打开两军合作更加广阔的新天地。

演习中方总导演李振彪介绍，此次联演紧贴灾害医学救援实际，突出两军联合，设置联合指挥、联合救援、联合伤病员医疗后送、联合传染病防控等多个科目，双方动用兵力700余人，动用包括运-20运输机、运-9医疗救护飞机、米-17直升机、消杀无人机、负压救护车、卫生防疫车、帐篷医院等各类装备设备1000多台套，采用空中、地面接力方式立体后送伤病员，有效提升中柬两军联合灾害医学救援能力。

中方指导协调组组长郝林源大校表示，此次联演是两军共同打造的重要双边合作品牌，既是贯彻落实中柬两国领导人重要共识的务实举措，也是中柬两军卫勤交流互鉴、实战演练的重要平台，具有重要的里程碑意义。

柬埔寨王家军副总司令兼联合参谋长伊萨拉上将在致辞中说，今年是柬中建交65周年和柬中友好年，此次联合演习体现了柬中牢不可破的传统友谊，全体参演部队通过演练活动，互相吸取经验，提升专业技能，将全面促进提升柬埔寨王家军在多国行动中的联合救援技术能力，随时能够应对突发灾害医学救援任务。

据了解，未来几天，双方参演分队还将组织开展专业分训、混合编组协同演练、全流程合练及正式演习。

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