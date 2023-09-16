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中方呼吁国际社会为南苏丹政治进程及筹备大选提供支持

2023年09月16日11:01 | 来源：新华网
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新华社联合国9月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵15日表示，南苏丹作为世界上最年轻的国家，在国家治理方面面临不少困难和挑战，国际社会要保持必要耐心，尊重南苏丹主权和主导权，为其政治进程、筹备大选提供支持。

戴兵在安理会审议南苏丹问题时表示，南苏丹政治过渡正处于关键阶段。中方支持南苏丹同联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）共同推动落实解决南苏丹冲突重振协议（简称重振协议），同非盟、东非政府间发展组织（伊加特）组成联合工作组，推进制宪和大选筹备工作。中方欢迎南苏丹领导人近期在政治过渡、大选等问题上作出积极表态。呼吁各方凝聚共识，妥处分歧，根据重振协议及延期路线图规定，加快推进关键领域工作，为举行大选不断创造有利条件。

戴兵说，联合国秘书长报告强调，南苏丹多地安全形势严峻，族群暴力、农牧民冲突等时有发生，提升南苏丹安全能力建设是当务之急。安理会应尽快解除对南苏丹武器禁运，消除对安全能力建设的负面影响。

戴兵说，南苏丹面临粮食安全、疾病、洪水、暴力冲突等多方面挑战，人道主义形势严峻。苏丹武装冲突及大量难民涌入加剧人道困难。同时，南苏丹人道资金严重不足，令人关切。日前安理会举行人道问题会议，许多国家呼吁传统捐助方特别是发达国家兑现援助承诺，缓解发展中国家人道困难。国际社会要认真听取这些呼声，帮助南苏丹应对人道主义挑战。南苏丹石油资源开发和管理关系到经济民生，应由南苏丹政府和人民做决定，域外国家不应干涉和介入。

戴兵表示，某些国家近年来不断推动联南苏团扩大授权，有些明显超出特派团能力范畴，有些影响同当事国互信，特别是有关授权过度强调使用武力作为保护平民的优先手段，引起争议。联南苏团在履职中应该充分考虑当地实际情况，聚焦核心授权。联合国秘书处在近期独立评估中，应该全面客观评估保护平民授权，为联南苏团工作指明正确方向。

(责编：王禹蘅、崔越)

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